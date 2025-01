¿Adiós a una estrella? Tras 50 años de carrera, Yuri revela si se retira tras 'Icónica'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 50 años de carrera artística, destacando tanto en la música y en la actuación en Televisa y cine, recientemente, la querida y famosa cantante mexicana, Yuri, brindó una entrevista a Sale el Sol para sincerarse sobre su futuro, revelando si se retira de escena después de que haya concluido su nueva gira Icónica, en donde va a portar sus trajes más importantes y que marcaron moda en los 80's, de temas como Dame Un Beso.

Siendo una joven mujer, y tras ir ganando popularidad en su natal Veracruz con su voz, en el año de 1978 rindió frutos su esfuerzo, y la cantante lanzó a la venta su primer álbum musical que fue titulado como Ilumina Tu Vida. Al haber obtenido tanto éxito entre el público, en 1980 fue galardonada y reconocida como una de las mejores intérpretes en el Festival OTI de la Canción, aunque no fue hasta 1981, con su sencillo Maldita Primavera, que no obtuvo una fama mundial y el doble de éxito con el álbum Llena de Dulzura.

Pero, pese a que sus aspiraciones siempre fueron hacía el canto, dado al gran talento que demostró poseer, la cantautora también se lanzó como actriz, y en 1978 tuvo una participación en el filme Milagro en el Circo, y poco después en Secuestro en Acapulco, en el año de 1980, incursionó en las novelas con las historias de la empresa San Ángel, tales como Colorina, ¡Vivan Los Niños! y La Hora Pico. De igual forma ha sido jurado en importantes realitys, como The Voice Chile y ¿Quién es la máscara?.

Pero, después de todo ese largo recorrido de éxitos, se comenzó a decir que Yuridia Valenzuela Canseco, nombre real de Yuri, tras este tour se retiraría, por lo que en entrevista con Ana María Alvarado lo negó todo, destacando que ella se refiere a que hizo todo en cuatro meses y se refiere a que no hará algo así de demandante de nuevo, y mucho menos shows en los que deba de ir de arriba para abajo y se tenga que cambiar hasta nueve veces, pues es muy estresante.

"No, no, a ver, malinterpretaron y lo editaron, estaba con Mariano Osorio, estaba muy cargado entonces estaba como muy emocionada y yo dije 'Yo creo que este es el último show con este estrés, porque yo soy la productora, 'este es el último show que hago tanta farafernalia'", externó.

Finalmente, la intérprete de Ya No Vives En Mi, declaró que aunque muchas personas que quisieran que sí fuera verdad el tema de su retiro, la verdad es que no va a bajarse de los escenarios, solo que le bajará dos rayitas a su intensidad. De igual manera, la la veracruzana mencionó que la muerte de Dulce le pegó mucho y entiende que la vida se va en un segundo, no hay que hacerla de jamón y seguirá haciendo lo que ama hasta el último momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui