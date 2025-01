Al borde de morir: Nicola Porcella no pudo soportar hate y fue hospitalizado por sobredosis

Ciudad de México.- El reconocido presentador repente de origen peruano, Nicola Porcella, hace poco brindó una entrevista en la que confesó que desgraciadamente no pudo soportar el hate que estaba recibiendo ante demandas de violencia contra la mujer, por lo que pensó en quitarse la vida y estuvo al borde de morir, ya que tomó una terrible decisión y tuvo que ser hospitalizado por sobredosis. Muy afectado, el también actor declara que él pensó que todos estarían mejor sin su existencia.

En La Casa de los Famosos México, Porcella se ganó los corazones de millones de mexicanos por su simpatía, su manera de llevarse con Wendy Guevara, y por su sinceridad al hablar de su oscuro pasado en Perú y como eso lo llevó a una severa depresión que tristemente lo llevo a tocar fondo y estar tirado en la cama por días enteros, hasta que pensó que ya no podía estar más en este mundo soportando tantos ataques, el desempleo y ver a su familia sufrir, así que tomó la decisión de quitarse la vida.

Yo conté mi historia, siempre dije que no me considero ejemplo de nadie, pero estuve internado porque me tomé una sobredosis de pastillas en un momento y sí entiendo lo que es estar en el fondo", reveló Nicola.