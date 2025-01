Alejandro Sanz, al regional mexicano: El cantante confirma colaboración con Grupo Frontera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de años dedicado a las baladas, intercalando al pop o rock, Alejandro Sanz recientemente ha empleado sus redes sociales para confesar que va a incursionar al regional mexicano, debido a que hace un par de horas confirmó su colaboración al lado de la banda de dicho género musical, Grupo Frontera.

El reconocido cantautor español de temas como A Qué No Me Dejas, ha anunciado a través de sus redes sociales una emocionante colaboración con el grupo musical estadounidense Grupo Frontera. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Sanz compartió: "Me hubiera encantado desvelarnos esta colaboración por mí mismo, pero en diciembre me pasó esto". A la vez que presentaba una captura de imagen donde se confirmaba que sacarían en tema en conjunto. Y añadió: "Pues si el secreto era ese el próximo sencillo, es una colaboración con mis amigos del Grupo Frontera y espero que os guste".

El nuevo sencillo, titulado Hoy No Me Siento Bien, promete ser una fusión única de balada y música tradicional mexicana. Alejandro Sanz, nacido en Madrid en 1968, ha sido una figura prominente en la música latina desde su debut en 1991 con el álbum Viviendo Deprisa. Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo y 24 Grammys Latinos a su nombre, Sanz ha trabajado con artistas de renombre como Alicia Keys, Marc Anthony, y John Lennon. Su capacidad para crear composiciones profundas y sinceras lo ha convertido en un ícono de la música.

Grupo Frontera con Alejandro Sanz. Internet

Mientras que el Grupo Frontera es conocido por su mezcla de música norteña y regional mexicana y ha ganado popularidad en México, Estados Unidos y Latinoamérica, con temas como Un Por Ciento al lado de Bad Bunny. Su éxito se consolidó con el viral No Se Va, una canción que se convirtió en un fenómeno en TikTok. Han colaborado con otros artistas del género, consolidando su posición en la escena musical.

Alejandro Sanz ha recaudado millones de dólares a lo largo de su carrera, con álbumes exitosos como Más y Paraíso Express. Su colaboración con Alicia Keys en Looking for Paradise fue un gran éxito, y ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el Premio Billboard Trayectoria Artística 2024. Por su parte, Grupo Frontera ha logrado una notable recaudación gracias a sus éxitos virales y colaboraciones exitosas, consolidando su presencia en la industria musical.

La colaboración entre el intérprete de Amiga Mía y de la exitosa banda musical, es una de las más esperadas del año, prometiendo una combinación única de estilos que seguramente resonará con sus fans. Ambos artistas han demostrado su capacidad para conectar emocionalmente con el público, y esta colaboración no será la excepción.

Alejandro anuncia colaboración con Grupo Frontera. Instagram @alejandrosanz

Fuente: Tribuna del Yaqui