Aleks Syntek reafirma desagrado al reggaeton y rechaza a Bellakath; lanza ácido comentario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, una vez más ha dado una entrevista en la que reafirma su desagrado por el reggaeton, y aunque declara que no se extiende a los artistas, confesó que rechazó colaborar con Bellakath al no aceptar interpretar otro estilo. De la misma manera se mostró molesto y lanzó ácido comentarios a los medios de comunicación, como TV Azteca, sobre hacerlo quedar mal.

Desde hace más de un año que el nombre del autor de temas como Loca y Duele El Amor, se encuentra en el centro del escándalo, después de que afirmara que él se encuentra absolutamente en contra del género urbano, que es conocido como reguetón, por el tipo de letras que manejan, ya que considera que es "vulgar". El autor declaró que sus hijos tienen prohibido escucharlo en casa y que incluso uno de ellos no lo soporta.

Ahora, tras tantos ataques por la situación, en entrevista con Venga la Alegría, afirmó que no rechazó colaborar con la intérprete de Gatita por ser artista del género, sino que le dijo que lo aceptaba si aceptaba hacer pop o balada, no el suyo, destacando que no es que la odie, asegurando que es la prensa la que hace el escándalo y ya estaba harto de eso: "Ustedes saben que no es el tipo, mira, ella me dijo que quería hacer una canción conmigo, y yo contesté y dije muy amablemente que si hacíamos pop como el que yo hago, con mucho gusto canto con cualquiera de ese género".

El creador del tema de La Familia P.Luche, mencionó que lo único que pide a los mexicanos que dejen de tirar mier... a los artistas mexicanos y menos a gente extranjera, señalando que él cree que debería de haber más solidaridad entre paisanos y más con gente ajena al país: "Está pasando mucho en las redes sociales que empiezan a hablar mal, el mexicano del mexicano con extranjeros, y eso se ve horrible, se ve espantoso, a mí jamás me vas a oír hablar mal de un artista mexicano cuando estoy en Colombia".

Finalmente, con respecto al tema de Karol G, luego de que el año pasado tiró su disco en un bote de basura, y si habló con ella para aclarar la situación, Aleks destacó que no la conoce como para llamarle, y ella no le habla por lo ocupada que está ante su éxito, por lo que solo desea lo mejor para todos: "Es que no la conozco, ella ha de estar muy ocupada porque es muy exitosa, mejor le mando un abrazo a todos los compositores mexicanos que están celebrando 80 años de haberse formado la sociedad".

Fuente: Tribuna del Yaqui