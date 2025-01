Con lágrimas en los ojos, Adriana Paz, actriz de 'Emilia Pérez' habla del 'hate' de la película

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emilia Pérez es una de las películas que más ha dado de qué hablar en México y no precisamente por razones positivas. Como ya muchos sabrán, la cinta cuenta la historia de un narcotráficante que buscaba tener una transición de género. Una vez que lo logra, el ‘Manitas’ (nombre del capo en cuestión) cambia de manera radical su personalidad e intenta auxiliar a las personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas.

El tema de los secuestros en el país es uno de suma delicadeza, dado a que tan solo hasta el mes de mayo del 2024, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reportó un saldo de 100 mil casos de personas desaparecidas, por lo que es natural que la audiencia nacional no se haya tomado tan bien la idea de que ‘Emilia Pérez’ se convierta, al final de la cinta, en una heroína que crea una organización para brindar apoyo a las familias que fueron víctimas del mencionado delito.

Adriana Paz rompe el silencio sobre Emilia Pérez

Es en el medio de esta ola de desaprobación que los actores de la cinta han comenzado a romper el silencio, una de ellas fue la actriz Adriana Paz, quien es la única histrionista mexicana de la película. Visiblemente conmovida y entre lágrimas, la famosa explicó que ella misma fue víctima de secuestro, así como también mencionó que se sentía afectada por la manera en la que la gente estaba tomando la cinta.

“Yo nací aquí, crecí aquí, fui secuestrada hace 18 años, estoy aquí porque algo me cuidó, pero me duele un poco ver que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando tanto. Yo no encuentro eso”, señaló Paz.

Por otro lado, Adriana defendió al director francés de Emilia Pérez, Jacques Audiard, quien también se ha llevado buena parte de las críticas, debido a que se considera que tocó la mencionada problemática desde una postura de privilegio: “Creo que (Jacques) es una persona cariñosa, respetuosa y que ama a México, y que le impactó el tema (de los secuestros) Por desgracia nosotros tenemos que ver todos los días en el Metro esos ojitos de personas desaparecidas, que eran de una familia, no una hoja o un número y hoy se ha vuelto paisaje y se vuelve normal”, aclaró.

Adriana Paz finalizó su discurso mencionando que, cuando ella vio la película, no sintió que la moraleja pudiera desviarse de la manera en la que lo hizo, señalando que quizás, las personas no verían con buenos ojos la cinta de Audiard por el cansancio que tienen sobre el crimen organizado y las propias desapariciones; “No sé cómo fue que el mensaje llegó a ese lugar, pero yo no lo siento así. Desde que fui espectadora de la película por primera vez nunca me imaginé ver eso de esa forma y que me fuera a pegar tan fuerte y a trascender y que hoy esté hablando de eso. A lo mejor mucha gente ya no quiere porque duele", concluyó.

