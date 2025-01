"Es un fracasado": Maripily humilla en vivo a actor de Televisa por tacharla de "patética"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer y estrella de realitys, Maripily Rivera, de nueva cuenta está en medio de tremendo drama, debido a que no tuvo pelos en la lengua al momento de humillar en vivo de Hoy Día al reconocido actor de melodramas, Paulo Quevedo, pues aseguró que no merece la pena su tiempo porque "es un fracasado". La exestrella de Televisa anteriormente la había tachado de "patética" por acusarlo de robarle un cargador, cuando él tiene dinero para eso y más.

Después de que Maripily filtrara audios de Paulo hablando mal de Cristina Porta, con la que tuvo una breve relación entre abril y mayo del 2024, y además acusarlo de haberle robado un cargados en Puerto Rico, el actor se fue en su contra y señaló que era patética la manera en que reaccionó cuando se defendió: "Ella no estaba en ninguna posición de haber tocado un tema tan personal, no sé quién se cree que es para hablar de un tema personal y encima estar mencionando a terceros. Yo creo que ahí sí estuvo completamente fuera de lugar después de todo el respeto que yo le tenía".

En su momento, la exparticipante de Guerreros 2020 decidió mantenerse en silencio, pero durante su visita a Hoy Día, le pidieron una replica a lo dicho por el actor de melodramas como Madre Luna, y ella simplemente señaló que le parece incongruente que diga que sí tiene dinero cuando ella le dio trabajo para sacarlo del hoyo: "Qué te puedo decir de un hombre que dice que tiene dinero, cuando me pidió trabajo a mi, por eso mismo, porque no tenía dinero, y yo le di la oportunidad de darle trabajo, de que él saliera del hoyo donde estaba, que pudiera estar públicamente donde está hoy en día".

Pero no conforme con señalar que estaría en la ruina económicamente, Maripily señaló que el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy es un hombre al que lo persigue el fracaso, pues todo lo que ha hecho terminó en ello, desde su carrera hasta su matrimonio, destacando que no sabe ni como respetar a la mujer: "¿Quién es Paulo? ¿Dará pena contestarle a un hombre que es fracasado? Fracasó como actor, fracasó como cantante, fracasó en su relación, no tiene respeto ante las mujer, sus hijos ni nada. ¿Vale la pena sus palabras y que tengan credibilidad?".

Finalmente, Rivera le externó a los presentadores que en su opinión, lo mejor que podía hacer Paulo era no entrar a La Casa de los Famosos All Stars debido a que considera que "va a fracasar, como todo lo que hace". Hasta el momento, Quevedo no ha salido a darle réplica a las últimas intensas declaraciones que dio la artista boricua, pero se espera que pronto salga para hacerlo, como en pasadas ocasiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui