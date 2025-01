Esposo fue asesinado a tiros: Actriz de Televisa sufre amenaza de bomba y "casi muere"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi siete años del cruel asesinato a tiros de su esposo, la reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Sharis Cid, recientemente compartió en sus redes sociales un video en el que expresa que "casi muere" al hacer un trámite sin mucha importante en un centro comercial, debido a que hubo amenaza de bomba. Afortunadamente la histrionista pudo salir del lugar.

Sin pensar que el día más importante de su vida se volvería el más trágico, Sharis el 30 de septiembre del 2018, se convirtió en la viuda de Isaías Gómez, el empresario hotelero que fue asesinado a cinco tiros calles de San Miguel de Allende, Guanajuato. El empresario acababa de inaugurar su hotel boutique, y ya iba de regreso al hogar que compartía con la actriz, cuando un hombre en una motocicleta se le acercó al coche y le dio varios disparos, impactando cinco veces en su contra. Pese a todos los intentos, Isaías perdió la vida a causa de sus heridas.

Desde ese momento, la actriz de melodramas como Bajo La Misma Piel, se había dedicado a buscar justicia para su esposo y encontrar al responsable de arrebatarle la vida al hombre que amaba. Al finalmente tener paz en el 2022 y que se condenara al asesino, Sid comenzó a hacer su vida y conoció Pedro Canavati, ilusionándose de nuevo y recuperando su fe en el amor, pues el pasado abril del 2024, la histrionista volvió a llegar al altar feliz, enamorada y con ilusiones.

Pero, en medio de su felicidad marital, realizada como profesional, como madre y abuela, la actriz de DKA: Sueños de Juventud, enfrentó la atemorizante situación de vivir una amenaza de bomba en el centro comercial Pabellón, del que se salvó, debido a que no servía su sistema y tuvo que irse: "Ya estando ahí pues no, también se cayó el sistema en San Pedro, total que se subió una señora al elevador y en eso oímos que le dicen '¿sigues en Pabellón?' y nosotros le decimos, 'nosotros venimos de ahí', y nos dice 'pues qué bueno que se fueron porque al parecer hay una bomba'".

Tras esto, Sharis se dijo bendecida de haber salido justo a tiempo, debido a que señala que unos minutos y ella fuera una rehén y tal vez su vida estaría a pocos minutos de llegar a su final, pues aunque no había una certeza, el temor ya estaba en todos en dicha zona: "Una amenaza de bomba de donde veníamos, le dijeron 'salté de ahí si estás en pabellón', y yo así de no cabe duda, con esto Diosito nos ama. No sabemos si es verdad, pero de que hay amenaza de bomba, sí la hay".

