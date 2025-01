Filtran que Pepe Aguilar planearía hundir a Nodal: "Es un egocéntrico y narcisista"

Ciudad de México.- Desde que trascendió la noticia de que Christian Nodal había contraído nupcias con Ángela Aguilar, comenzaron a surgir rumores de que el patriarca de la dinastía fundada por Flor Silvestre no estaría de acuerdo con la unión de ambos; sin embargo, el cantante de Credo se ha empeñado en dejar en claro que no existen tales rencillas, sino por el contrario apoya notablemente a su yerno, hecho que dejó ver semanas atrás en la Feria Ganadera de Querétaro, cuando lo invitó a cantar al escenario.

Pese a lo ya dicho, los rumores de que Pepe Aguilar está buscando hundir la carrera de Christian Nodal continúan vigentes, un ejemplo de ello es el ocurrido en el canal de YouTube del periodista argentino Mandy Frindmann, quien reveló que Christian Nodal habría despedido a su publirrelacionista por orden de Ángela Aguilar, puesto sería ella quien estaría tomando todas las decisiones de la carrera del cantante de Botella tras Botella, en compañía de su padre.

Pepe Aguilar querría hundir a Christian Nodal

Créditos: Internet

La teoría se sustenta en el hecho de que los Aguilar no han tenido buenas ventas de boletos, por lo que querrían apoyarse de Nodal para mantener su costosa vida: “Hasta donde yo sé, todas las decisiones las estaría tomando Ángela y bajo la bendición de su papá Pepe, a quien tampoco le está yendo de maravilla. Cuántos conciertos hemos visto que no están bien… Como que todos en esa familia están usando a Christian, pero al mismo tiempo lo están hundiendo”, declaró el comunicador.

Por otro lado, el experto detalló que el siguiente paso, en el plan de Pepe Aguilar, sería separar a Christian Nodal de su propio padre, quien funge como su representante y al mismo tiempo es el encargado de cuidar su fortuna: “Hoy no se sabe qué va a pasar, pero es posible que también se deshaga de su padre, que su mánager. No sé que pase, pero puede ser que en el futuro se deshaga de su padre, que fue quien apostó con él millones desde chiquito, quien lo llevó hasta donde está”, señaló.

La carrera de Christian Nodal estaría en riesgo

Créditos: Internet

Por su parte, el periodista Javier Ceriani detalló que, en caso de que Pepe Aguilar tome dicha iniciativa estaría sentenciando la carrera de Christian Nodal, puesto quien ayudó a que el ‘Forajido’ fuera un icono de la música regional mexicana fue precisamente su progenitor; sin embargo, esto poco le interesaría al cantante de Por mujeres como tú, quien de hecho, querría que su yerno dejase de figurar tanto en la industria.

“Dicen las malas lenguas que al señor Pepe Aguilar no le gusta que brillen más que él, por eso Majo Aguilar que es una artista impresionante, no se escucha… Pepe es su mánager. Pepe es el mánager de su sobrina. ¿Y tú la ves brillar? Eso es lo que hace un narcisista como Pepe Aguilar… No quiere que nadie brille. Es un tipo egocéntrico y narcisista que compite hasta con su propia hija”, finalizó Ceriani.