¿Fofo Márquez, murió en la cárcel? Novia del influencer impacta al dedicarle fúnebre trend

Ciudad de México.- La joven Melanie Valentina Lattanzi, que es mayormente conocido por ser la novia de Fofo Márquez, recientemente despertó las alarmas entre sus fans y las críticas, debido a que le dedicó un fúnebre trend al polémico influencer a través de sus redes sociales, lo que llevó a pensar a muchos lo peor de la situación y a otros a señalar que debió impedir la golpiza a su víctima, ¿murió en la cárcel?

La vida de Rodolfo Márquez, que es conocido en redes como 'El Fofo', dio un inesperado giro en marzo del 2024, pues de pasar a viajes lujosos, compras extravagantes y una vida llena de comodidades, pasó a ser encerrado y vivir con escases, pues fue arrestado y encarcelado por haber golpeado brutalmente a la mujer identificada como Edith Márquez. Dado a la naturaleza de sus actos y las lesiones en la mujer, la Fiscalía decidió que fuera acusado de tentativa de homicidio, con sugerencia de por lo menos 11 años tras las rejas.

Desde el momento de su arresto, Márquez no ha logrado salir para un arresto domiciliario y su juicio lo está llevando preso y se cree que no hay manera de que logren sacarlo de prisión y que su condena sea menor a 20 años, ya que no solo agredió a Edith, sino que la dejó tirada en el suelo a su suerte, sin verificar su estado de salud. Tanto Melanie como la madre del influencer, Sandra Alcaraz, han estado al lado de este en todo momento, e incluso se ha dicho que habrían celebrado la boda del famoso en el reclusorio.

Ahora, Melanie causó gran revuelo y llamó la atención, pues tras la tercera audiencia del influencer, a través de su cuenta de TikTok le dedicó el tema Debí Tirar Más Fotos, el tema de Bad Bunny que se ha consolidado este 2025 como uno de los más tristes y nostálgicos, debido a que se ha hecho viral el compartir fotos y videos con esta canción de un ser que ya falleció o del que ya no se podrá volver a tener entre sus brazos.

Como era de esperarse, este video ya ha comenzado a viralizarse, y aunque hubo quienes pensaron lo peor, los que siguen el caso de cerca, simplemente se dedicaron a criticar a la cuñada de Rodrigo Márquez, señalando que si está en la cárcel es por justa razón y que ella en vez de hacer esto, debería de enseñarle a calmarse: "Se merece eso y más, ojalá salga para que le den su merecido", "Debiste, pero haberle dicho 'oye cálmate, tú no eres así'", "Mejor nada, hermosa" y "Denle unos meses y sube fotos con su nueva relación, mientras el Fofo anda en prisión".

