Justin Baldoni va con todo y demanda a Blake Lively, Ryan Reynolds y Leslie Sloane por 400 mdd

Los Ángeles, California . - El actor y director Justin Baldoni ha generado un gran revuelo en Hollywood al presentar una demanda de 400 millones de dólares contra la actriz Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds, y la publicista Leslie Sloane, junto con su firma Vision PR, Inc. Hay que señalar que el problema, que involucra la adaptación cinematográfica del exitoso libro It Ends With Us de Colleen Hoover, ha tomado un giro inesperado con acusaciones de acoso, difamación y manipulación mediática.

Para quien no lo sepa, el conflicto comenzó cuando Lively presentó una denuncia contra el actor, acusándolo de acoso sexual y de intentar desprestigiarla. Según la esposa de Reynolds, el director le habría mostrado imágenes explícitas sin su consentimiento, indagó en aspectos íntimos de su vida personal y sugirió la inclusión de escenas íntimas no acordadas en el guion de la producción.

Lively, conocida por su trayectoria en cine y televisión, señaló que su prioridad es mantener un ambiente laboral seguro y respetuoso, por lo que las acusaciones generaron un gran impacto mediático, especialmente tras la publicación de un artículo en The New York Times que respaldaba su versión con supuestas pruebas.

En reacción a las acusaciones, Justin Baldoni presentó una contrademanda de 400 millones de dólares, argumentando que la denuncia de Lively y las declaraciones públicas asociadas han dañado su reputación y su carrera profesional. Baldoni también incluyó a Ryan Reynolds en su demanda, acusándolo de interferir en una reunión clave durante la producción y de exacerbar las tensiones.

Además, Baldoni demandó al periódico The New York Times por difamación, alegando que el artículo publicado contenía pruebas manipuladas y sacadas de contexto, perjudicando aún más su imagen pública.

La controversia ha salpicado a figuras prominentes de la industria. Blake Lively es una actriz reconocida por su papel en Gossip Girl y su participación en exitosas películas como The Town y A Simple Favor, mientras que Ryan Reynolds es uno de los actores más influyentes de Hollywood gracias a su trabajo en la franquicia Deadpool y sus incursiones en negocios como Mint Mobile y el club de fútbol Wrexham A.F.C.

En cuanto a Leslie Sloane, una publicista con una destacada carrera en el manejo de imagen pública, también ha sido señalada en la demanda por su presunta participación en la campaña de desprestigio contra Baldoni.

A pesar de las acusaciones legales, It Ends With Us ha logrado recaudar 50 millones de dólares a nivel mundial, aunque el foco mediático ha estado más en las disputas legales que en la trama del filme. La película aborda temas como el abuso y las relaciones disfuncionales, irónicamente paralelizando algunos de los aspectos de las controversias en la vida real de sus creadores y protagonistas.

El caso ha abierto un debate en la industria sobre la ética en las producciones cinematográficas, la representación de género y la manera en que las figuras públicas manejan los conflictos personales y profesionales. Mientras tanto, el futuro de las relaciones laborales entre Baldoni, Lively y los demás implicados permanece incierto, en medio de una batalla legal que podría definir el rumbo de sus carreras.

Fuente: Tribuna