Karla Sofía Gascón defiende a Emilia Pérez , pero no descarta trabajar con Eugenio Derbez

Ciudad de México. - La actriz española Karla Sofía Gascón se encuentra en México para promocionar Emilia Pérez, un filme que ha causado gran revuelo, especialmente después de las declaraciones del actor y productor Eugenio Derbez contra el trabajo de Selena Gomez en la película calificándolo como “indefendible”.

Resulta que mientras caminaba por la alfombra roja de la cinta, Gascón abordó los cuestionamientos sobre estas críticas, dejando en claro que no guarda ningún resentimiento hacia Derbez, a quien considera un colega respetable. “¿Yo por qué voy a tener resentimiento hacia nadie? Alguien tiene una opinión o dice algo que se saca además fuera de contexto, pues tú tienes tu parecer y si te has equivocado, encima pides perdón, ¿yo qué remordimiento voy a tener?”, expresó la actriz.

Gascón también recordó un emotivo momento que compartió con Derbez tras la proyección de la película en la gran manzana. “Yo me quedo siempre con el abrazo que me dio en Nueva York cuando vio la película junto con Madonna. No se me olvidará nunca, y las cosas que me dijo de cómo le había gustado la película, de cómo le había gustado mi interpretación”, añadió.

Además, la actriz expresó su interés en trabajar con Derbez en futuros proyectos. “Ojalá trabajemos juntos, Eugenio, ojalá nos vaya muy bien porque creo que se lo merece, es una persona que ha luchado mucho y deberían reconocerle muchísimo”, afirmó.

Gascón también compartió su emoción por las 11 nominaciones que Emilia Pérez ha recibido en los BAFTA, destacando su propia nominación como mejor actriz. “Yo me he llevado una llorera a las 6 de la mañana al ver mi nominación como mejor actriz, una actriz que está hablando en un idioma que no es el suyo”, comentó, visiblemente conmovida.

Sobre la posibilidad de que la película sea considerada en la próxima entrega del Oscar, Gascón mostró cautela pero también esperanza. “Ojalá nos nominen, ojalá cuenten con nosotros para todos los premios”, expresó, destacando el esfuerzo colectivo detrás del proyecto y la relevancia de la historia que presenta.

Emilia Pérez, que ya ha acumulado varios premios en importantes galas de cine, se encuentra en el centro del debate debido a las declaraciones de Derbez sobre Selena Gomez. Sin embargo, la película sigue consolidándose como un referente en la temporada de premios, y tanto Karla Sofía como el resto del elenco continúan recibiendo elogios por su trabajo en la pantalla.

El filme, que combina talento internacional con una historia cautivadora, podría ser un fuerte contendiente en los Oscar y otros reconocimientos de la industria cinematográfica. Mientras tanto, Karla Sofía Gascón continúa destacándose como una de las actrices más versátiles y comprometidas de su generación.

Fuente: Tribuna