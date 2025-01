Karla Sofía Gascón niega que 'Emilia Pérez' tenga relación con ella: "Construí un personaje"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emilia Pérez ha dado mucho de qué hablar, ya sea por la forma en la que trata temas delicados como las desapariciones forzadas en el país o porque la gente considera que el director, Jacques Audiard, en realidad no se dio a la tarea de investigar sobre esta situación o acerca de la cultura mexicana en sí. Otro hecho que tiene molestos a los habitantes de las tierras aztecas es que prácticamente no se incluyó a ningún mexicano en el casting, siendo Adriana Paz la única representante de la mencionada nación en el elenco.

Por otro lado, se encuentra el tema de la comunidad LGTBQ+, dado a que ‘Emilia Pérez’ es una persona trans, lo que ha molestado, de alguna manera, a esta parte de la población, puesto consideran que el personaje podría buscar ser una representación para ellos, algo que no los deja demasiado cómodos, dado a que se trata de un narcotráficante (es decir, un criminal). Es bajo esta preocupaciones que la actriz que dio vida a la protagonista de la cinta, Karla Sofía Gascón, rompió el silencio y habló del tema.

Karla Sofía Gascón asegura que 'Emilia Pérez' tenga relación con ella

De acuerdo con lo dicho con Gascón, ‘Emilia Pérez’ no buscaría ser una representante de la comunidad LGBTQ+, al igual que ella. Por otro lado, la celebridad de origen española, resaltó que ni siquiera ella misma buscaba ser un estandarte para la población trans, puesto no se identificaba como tal: “Solo me represento a mí misma como persona. Me gustaría que representara la viabilidad y la esperanza de controlar nuestros cuerpos por nosotros mismos, y que nadie decida que lo hagamos en nuestras vidas”, sentenció.

A su vez, la estrella de MasterChef Celebrity 2022, aprovechó la ocasión para aclarar que ‘Emilia Pérez’ no estaba basada en ella misma o en su experiencia en la transición de género, de hecho, reveló que había optado por crear a un personaje que no fuera similar a ella en lo absoluto: “Siempre les digo que nunca regresé a nada personal, solo construí un personaje muy alejado de mí”, declaró la actriz de Nosotros los Nobles.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía Gascón, es una actriz originaria de España, cuenta con una basta trayectoria en el cine, aunque una de las cintas por las que es mayormente reconocida es por su participación en la película de Nosotros los Nobles, película en la que dio vida a ‘Peter Pintado’; sin embargo, también se la ha visto en Mentiras, El cura y el veneno y más recientemente en Emilia Pérez; también ha participado en melodramas como El señor de los cielos, Hasta el fin del mundo y Rebelde (2022).

