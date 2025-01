¿Lo corrió Pati Chapoy? Alex Bisogno confiesa cómo fue despedido de TV Azteca y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alex Bisogno no ha vivido unos meses fáciles, ya que a lo largo del pasado 2024 tuvo varios sustos debido a los problemas de salud de Daniel Bisogno y la inesperada muerte de su madre, Araceli Tapia Bisogno, mientras que este 2025 lo arrancó siendo despedido de TV Azteca. En una reciente entrevista, el conductor contó detalles de su repentino despido del programa Al Extremo en medio de rumores de que Pati Chapoy estaría detrás de esta situación.

Como se recordará, fue la semana pasada cuando Alex B anunció a través de las redes sociales que su momento de decir adiós a Al Extremo había llegado luego de 3 años al aire. Inmediatamente después se reportó que este despido se debía a que Chapoy había pedido su 'cabeza' porque él estaba pasando información a un medio de comunicación que no pertenecía a la televisora del Ajusco.

En entrevista con Matilde Obregón, Bisogno compartió que se enteró de su despido desde finales de 2024 y detalló que la producción le informó que ya no era requerido porque harían "cambios estratégicos" en el canal. El conductor y reportero recordó que su carrera se formó a base de trabajo y no por ser hermano de Daniel, por lo que no solo trabajó en Al Extremo, sino también en Todo un show y Venga la Alegría.

Alex mencionó que probablemente la razón detrás de su despido fue que él pidió un ascenso pero sus jefes no accedieron a dárselo: "Yo quería ya estar de lunes a viernes en un proyecto donde pudiera crecer, quería algo más y me dijeron 'ahorita no' y me bajaron las ganas, al poco tiempo me dijeron 'como que no estás tan contento' y fue un medio acuerdo, pero yo no estaba listo para dejar Al Extremo", platicó.

Alex Bisogno fue despedido de 'Al Extremo' la semana pasada

Alex lamentó que lo despidieran del programa sin valorar que a lo largo de todo el 2024 estuvo al pie del cañón pese a todo lo que vivió: "Siempre supe contenerme, siempre supe manejar mis emociones y entender que lo de Daniel era una cosa y lo de mi trabajo era otra... yo no le podía llevar a la gente mis tristezas". Incluso, el conductor aseguró que cuando falleció su madre él se presentó a trabajar a los pocos días sin importar el dolor que sentía.

Mi mamá falleció el 24 de febrero y yo el siguiente fin de semana ya estaba en el programa, temprano, puntual, con una sonrisa que no sé de dónde me salía".

En otra parte de la entrevista con Matilde, Alex rompió en llanto al recordar lo difícil que fue enfrentarse a los problemas de salud de Daniel y casi al mismo tiempo enterarse de la muerte de su madre: "Estaba deprimido, me quería morir", expresó el querido reportero.

