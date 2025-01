Lo encontraron muerto: Actor de Televisa sufre trágica muerte; lloran su irreparable perdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el reconocido y muy querido actor de melodramas, Ernesto Laguardia, dejó a todos conmocionados al revelar que sufrió trágica muerte, por la cual en Sale el Sol, los presentadores se unieron a su dolor y lloraron su irreparable perdida. El también conductor confesó que, sin imaginarse que encontraría una dolorosa escena, fue en busca de su padre, el Doctor Enrique Laguardia, y lo encontró muerto.

Durante su presencia en el matutino de Imagen TV, se sometió al interrogatorio en el que le muestran una palabra y él debe de confesar algo con respecto a dicho tema, Paulina Mercado le expuso la tarjeta de su padre, Don Enrique, del cual recordó que fue un doctor otorrino de los que ya no hay, pues era de los que oscultaba con una plática al paciente para conocerlo mejor y así darle un diagnóstico más acertado. Sobre su personalidad, lo definió como generoso, externando que ayudó a muchos en el hospital español, a monjas, y cuando falleció fue mucha gente.

Con respecto a su muerte, el actor de melodramas como Quinceañera, señaló que fue sumamente inesperado, pues él iba a verlo a su casa para pasar un día en familia, pero al llegar lo encontró recostado y sin vida, destacando que le tocó cambiarlo solo, y resistiendo las lágrimas, expresó que fue algo muy importante y difícil a la vez: "A mi me tocó llegar y encontrarlo, algo difícil, muy muy duro, y lo vestí con su mejor traje, yo solo y ese ha sido un momento muy importante en mi vida".

Enrique con su padre. Instagram @ernestolaguaridaoficial

Laguardia externó a Mercado que algo que le dolió mucho es que falleciera solo, pues su madre se había ido a México a verlos sin él, porque se sintió mal, y cuando el expresentador del programa Hoy fue para ver que es lo que le sucedía, ya no estaba respirando: "Sí (dolió qué se fuera solo), fíjate que venían a la ciudad de México los viernes, mi papá se sintió mal y mi mamá le dijo 'yo me quedó contigo', y él le dijo 'mira ve, y ya nos vemos mañana, diles que lo siento, que me siento mal, pero ve y disfruta'".

El actor de Corona de Lágrimas mencionó que jamás se imaginó que ese sentirse mal llegaría a arrebatarle la vida, pues incluso había planes para ese sábado, y las personas que llegaron a visitarlo, le llamaron para decirle que no abría puerta, por lo que él fue para asegurarse que todo estaba bien, y cuando abrió la puerta y lo buscó, ya no había nada por hacer, pero, mencionó que al haber tenido una vida tan plena, aunque corta al irse con 72 años, le dio tranquilidad porque fue un hombre feliz.

Me quedé con ganas de hacer muchas cosas, sobre todo, se lo digo a mis hijos como si él se los dijera, como tratar a las mujeres, ayudar a su mamá, y de todo que ahora con estos tiempos se han ido perdiendo", externó sobre que le faltó por decir o hacer con él.

