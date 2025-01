¡Salió del clóset! Integrante de 'Hoy' anuncia boda gay en vivo; así presumió su compromiso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 16 de enero el público de Televisa quedó en shock debido a que un querido integrante del programa Hoy sorprendió a todos al confirmar que está comprometido con otro hombre. El también influencer reveló que ya está planeando su boda, la cual se presume será espectacular, y recibió las felicitaciones de sus amigas y compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Se trata del dermatólogo de las estrellas, Javier Ruiz, conocido en el mundo del espectáculo como Javi Derma; además de ser uno de los dermatólogos más reconocidos de México, Javier se ha convertido en toda una personalidad de las redes sociales y de la televisión. Desde hace años cuenta con su sección de tips de belleza en el matutino Hoy, así como en el canal de YouTube La Saga de Adela Micha.

Este jueves, el especialista acudió al foro del programa para presentar un innovador tratamiento para el rostro y 'La Gali' aprovechó su tiempo al aire para exponer su compromiso, ya que el modelo que lo estaba acompañando era su novio, Reinaldo Junior: "Reinaldo le acaba de pedir matrimonio, se nos casan... ¿de qué voy a ser madrina?". Andrea quedó sorprendida con la noticia y expresó emocionada: "¡¿Qué?! no, no, no".

Javi hermoso, te queremos... felicidades chicos, no lo puedo creer", agregó Legarreta.

Así presumió Javi Derma su compromiso

Fue hace un par de días cuando el dermatólogo usó sus redes sociales para presumir que se había comprometido en matrimonio con Reinaldo, quien es de origen brasileño pero lleva varios años residiendo en México. En un emotivo post de Instagram, Javi reconoció que él pensó que jamás se casaría: "Siempre creí, como diría Juan Gabriel, que yo no nací para amar... Pero llega el momento en el que el alma fluye y hay esa necesidad de ver a la otra persona feliz, de hacerla parte de tu vida y brotar el deseo y las ganas de caminar juntos".

Javi Derma acompañó su mensaje con una serie de fotografías en las que dejó ver cómo fue la pedida de matrimonio, en el ambiente romántico de una habitación adornada con rosas rojas y una copa de vino: "Gracias Universo por seguirme sorprendiendo. Gracias @reeinaldo_junior por resetearme la vida". Como era de esperarse, la pareja recibió felicitaciones por parte de famosos como Karime Pindter y Yanet García.

Javier Derma anunció su compromiso hace unos días

Fuente: Tribuna