Tragedia en TV Azteca: Daniel Bisogno otra vez estaría hospitalizado; no volverá a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Este jueves 16 de enero los seguidores del presentador y actor Daniel Bisogno recibieron una triste noticia y es que luego de que días atrás se informara su posible regreso a Ventaneando, ahora se reportó que enfrenta una nueva crisis de salud y que nuevamente está hospitalizado. De acuerdo con la información preliminar, se encontraría delicado debido a que ahora presenta problemas en el riñón.

Como se recordará, 'El Muñeco' permanece desaparecido de la pantalla de TV Azteca desde inicios del mes de septiembre, fecha en la que fue sometido a un trasplante de hígado, con el cual se le pretendía dar una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, Dani no se ha logrado recuperar de esta intervención pues ha enfrentado varias complicaciones que lo han puesto en peligro, incluso al borde de la muerte.

Ahora fueron los conductores del canal de YouTube Kadri Paparazzi quienes este jueves 16 de enero aseguraron que el también empresario mexicano había tenido una nueva recaída de salud y que el pasado lunes había sido ingresado de urgencia a un hospital de la CDMX. El problema que aqueja a Daniel en esta ocasión sería fallas en un riñón, padecimiento que podría ser mortal en muchos casos.

El día lunes ingresó Daniel Bisogno al hospital con temperatura alta y les llamó la atención que empezó a presentar un mal olor, un mal aliento, los doctores le llaman aromatasas, es como un olor a amoniaco", explicaron.

Presuntamente, este órgano de Bisogno está siendo afectado por todo el medicamento que le dan para inmunosuprimirlo: "Ahora lo que está fallando es el riñón, le están dando muchos medicamentos para inmunosuprimir y le está afectando el riñón". El presentador fue señalado porque no estaría siguiendo las recomendaciones médicas de cuidarse, lo cual lo habría llevado a sufrir esta recaída.

Además él no se cuida, llegó con severa deshidratación. Le hicieron estudios y su creatina estaba por los cielos; esto se debe a que sus riñones están fallando y que lo tuvieron que dializar de emergencia", explicó 'Lobo'.

Finalmente, el informante aseguró que este jueves Daniel continuaba hospitalizado y señaló que era posible que el conductor no regrese a Ventaneando la próxima semana como se tenía previsto: "Tristemente no está mejorando... Va estar en el hospital, no sé cómo vayan a hacer ese día 22, si lo vayan a forzar, si primero está su salud", agregó 'Lobo'. Cabe resaltar que ni Daniel ni su familia han confirmado la información de Kadri Paparazzi, por lo que queda en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna