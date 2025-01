Tras depresión y años 'desaparecida', Adriana Fonseca da triste mensaje y hace súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras años desaparecida del mundo del espectáculo y haber enfrentado una dura depresión por incesantes ataques en redes sociales, la reconocida actriz de melodramas, Adriana Fonseca, recientemente ha dado una entrevista a varios medios de comunicación, en la que compartió un triste mensaje sobre la falta de empatía por los incendios de California, haciendo una fuerte súplica a todos los internautas.

Fonseca, quien decidió alejarse de las novelas y abandonó Televisa ante todo el hate que recibía, cayendo en una depresión, ahora, en entrevistas para medios de comunicación, como Sale el Sol, ha salido a defender a aquellos artistas que tristemente enfrentan la dura realidad de ver sus hogares consumidos por las llamas en los incendios de California y además, las burlas de internautas, que señalan que ellos no deberían de llorar, pues es cuestión de solo pagar para que las vuelvan a construir. Entre las celebridades afectadas están Mel Gibson, Eugenio Derbez, Eiza González, Paris Hilton y muchos más.

Dado a que en su momento fue víctima de este tipo de ataques solo por ser famosa, la actriz de Mi Fortuna Es Amarte, ha suplicado a todos los haters que tengan consciencia en que aunque sean famosos o trabajen en Hollywood no los hace millonarios, pues no todos tienen trabajos constantes o muy importantes, además de que no solo se trataba de lo material: "Aunque sí lo fueran, también sienten dolor, también experimentan nostalgia, y hay cosas que nunca se podrán recuperar. El dolor es inmenso. Además, hay áreas afectadas donde no todos eran personas de alto nivel económico. La gente está perdiendo su casa, sus cosas".

Fonseca declaró que le parecía triste que minimicen el dolor que pueda sentir una persona solo por tener dinero, señalando que todos sufrimos y ver a la gente así debería de conmover y promover el apoyo, en especial el emocional y no lanzarse en contra de nadie, externando que la industria del cine no es la más estable: "La industria, de por sí, no estaba muy estable, y ahora con esto, recordemos que no todos tenían trabajo estable. Además, muchas aseguradoras no cubren los incendios".

Finalmente, la actriz de Papás Por Conveniencia, afirma que esto debería de enseñar a todos que las cosas pueden cambiar en un segundo y es mejor vivir el presente y siempre actuar con el corazón y dar en vez de quitar o envidiar: "Es una enseñanza de vivir el aquí y el ahora, porque mañana no sabemos qué va pasar, pero si hoy estamos aquí tratar de dar, cuando vienen estas situaciones, pérdidas o enfermedad con más razón agradecer lo que si tenemos".

Fuente: Tribuna del Yaqui