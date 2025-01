Tras ser acusado por 8 mujeres de abuso, famoso se defiende: "Parecían positivas y felices"

Minneapolis, Estados Unidos.- Neil Gaiman es uno de los escritores más importantes de nuestra época, al grado en el que cuenta con varios libros que han sido llevados tanto a la pantalla grande como a la chica, ejemplos de ellos los tenemos con The Sandman, Good Omens y Coraline, solo por mencionar algunas. Su nombre era bastante respetado en el medio: sin embargo, en meses recientes, el famoso ha estado en el ojo del huracán, luego de que recibió cerca de ocho acusaciones de abuso sexual.

Dichos señalamientos llegaron mientras Gaiman se encontraba trabajando en uno de sus proyectos más importantes, la adaptación a serie de su novela, Good Omens, misma que, debido al escándalo, tuvo que cancelar su tercera temporada, mientras que los productores optaron por dar cierre a toda la trama del cielo y el infierno con una película que tendrá una duración de apenas 90 minutos, lo que ha dejado a los fanáticos con un amargo sabor de boca.

Neil Gaiman se defiende de las acusaciones de abuso

Tras esta devastadora noticia, Gaiman decidió romper el silencio y se defendió acerca de toda la ola de odio que le ha caído en los últimos meses, señalando que es consciente de todo lo que se dice él y argumentando que ha estado estudiando los mensajes que se envió con las mujeres que lo acusan de violación, resaltando que, desde su perspectiva, todo parecía consensuado y normal, así como también enfatizó que no considera que su actitud haya sido abusiva en ningún momento.

Neil también que las cosas que se han dicho sobre él han sido sacadas de contexto y que, en realidad, jamás ocurrieron de la manera en la que se han estado contando durante este tiempo, aún así, aseguró que está preparado para hacerse responsable de los errores que pudo haber cometido en el pasado; sin embargo, dejó en claro que no asumiría culpas que no le corresponden, dejando en claro que defiende su inocencia a costa de todo.

“Algunas de las horribles historias que ahora se están contando, simplemente no pasaron, mientras otras han sido tan distorsionadas de lo que pasó que no guardan relación con la realidad. Estoy preparado para hacerme responsable de mis errores, no le estoy dando la espalda a la verdad y no aceptaré ser descrito como alguien que no soy y no admitiré que hice cosas que no pasaron.”