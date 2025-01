'Alicia En El País De Las Maravillas' tendrá película de anime; entérate cuándo se estrena

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Alicia en el País de las Maravillas es un libro que se escribió en el año 1863 y, desde entonces, ha contado con un sinfín de adaptaciones, siendo las más famosas la de Disney y la del propio libro; sin embargo, cuenta con historias live action, series, capítulos especiales de algunos animes, como es el caso de Sakura Card Captor, donde a lo largo de la serie se hacen varias referencias a esta enternecedora historia.

Por otro lado, la trama de Alicia en el País de las Maravillas puede llegar a resultar un tanto escalofriante en los ojos correctos, un ejemplo de ello es la franquicia de videojuegos Alice: Madness Returns, donde se aborda la historia desde una perspectiva gótica y macabra en la que la joven protagonista, en realidad, enloquece por la muerte de su familia, mientras que, en la segunda parte se descubre que su hermana menor habría tenido un final aún más cruel del que se creía en primer lugar.

Bajo este contexto, Japón no se quiso quedar atrás y decidió realizar una nueva adaptación de la pequeña que cae por el agujero del conejo, esta vez con la película Fushigi no Kuni de Alice to-Dive in Wornderland. Esta nueva cinta de ‘Alicia’ busca darle un giro a la trama, al más puro estilo del isekai, puesto la protagonista no será la encantadora infante que conocemos, sino que el personaje principal será ‘Lise’, una joven de la sociedad moderna que, por asares del destino llega al País de las maravillas.

Una vez que la protagonista llega a la tierra de la ‘Reina Roja’, es que se encuentra con ‘Alice’. La película será estrenada el próximo 29 de agosto en los cines japoneses. Por desgracia, aún no se cuenta con la fecha de estreno de la cinta en otras partes del mundo, por lo que se desconoce cuándo llegará a México, España o Estados Unidos, tampoco se sabe si será adquirida por una plataforma de streaming como es el caso de Crunchyroll.

Alicia en el País Maravillas regresa en versión de anime

Créditos: Internet

Las dos seiyuu principales (actrices de doblaje) serán Nanoka Hara, quien dará vida a ‘Lise’, es recordada por dar vida a ‘Kana Harima’, en Oshi No Ko o a 'Suzume Iwato' en la película homónima. Mientras que la segunda actriz será Maika Pugh, quien será la encargada en dar vida a ‘Alicia’, solo es conocida por su trabajo en Hataraku Saibou, donde da vida a ‘Thromobocyte’. Ambas se manifestaron emocionadas por trabajar en tan ambicioso proyecto en entrevistas recientes.

Fuentes: Tribuna