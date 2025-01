Amigas de Killadamente exhiben 'mentiras' de la familia; dicen su muerte no fue accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un mes de la trágica muerte de Killadamente, una de sus amigas, Nancy Medrano, acaba de emplear sus redes sociales para exhibir las 'mentiras' de las familia de la influencer fallecida, pues afirma que su deceso no es como dicen, siendo contundente al asegurar que no fue un accidente, sino que supuestamente existe una dura realidad que no quieren que nadie más se entere.

Fue el pasado 3 de enero, cuando Kathyan Acosta, que es la hermana de la reconocida influencer, empleó sus redes sociales para confirmar que con tan solo 27 años de edad, Carol Acosta, nombre real de Killadamente, perdió la vida, junto a una foto de ambas abrazadas y sonriendo a la cámara, y un mensaje en el que le externó: "Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana con un corazón tan grande. Descansa en paz, hermana mía".

Kathyan, al igual que los padres de Carol, pese a los cuestionamientos sobre ¿qué le pasó?, no dieron declaraciones, sin embargo, la prima de la influencer, Sharny Acosta, informó que su deceso sucedió mientras cenaba con su familia, disfrutando una agradable velada, hasta que comenzó a ahogarse. Aparentemente los servicios de emergencia la encontraron agonizante e hicieron de todo para salvarla, pero tristemente los doctores que la recibieron en el nosocomio no lograron salvarle la vida y falleció.

Pero ahora, Medrano declaró en su cuenta de TikTok que todo fue a causa de que "ella misma se quitó la vida", negando rotundamente que estuviera en un restaurante, afirmando que estaba terrible en cuestión de salud mental, externando que la familia de la influencer estaba queriendo ocultar la triste verdad, porque ella promovía el amor propio y la aceptación de uno mismo sin importar el hate que reciba de los demás.

De la misma manera, otra presunta amiga de la intérprete de Me Amo y No Me Importa y Qué Me Hiciste Hacer, declaró que la hermana y la madre de ella estaban muy peleadas y que ahora se encuentran con un terrible cargo de conciencia por lo que le sucedió a la joven de 27 años: "Yo le voy a dar un consejo a su hermana, a la que se parece mucho a ella y que ha hablado bastantes disparates, que te calles la boca, porque a ti te está matando la conciencia porque tú y tu madre estaban de enemigas de ella".

Finalmente, esa misma amiga, de la que no se ha dado identidad, dio fuertes declaraciones que fueron retomadas por Despierta América, ya que señaló que hace varios meses, autoridades de la ciudad le quitaron la custodia de sus dos hijos debido a problemas graves de salud mental y que en cuatro ocasiones intentó quitarse la vida, señalando que tristemente lo logró en esta ocasión y que la familia por la culpa que sientes tratan de ocultarlo y por eso su funeral fue tan privado y no dejaron a nadie despedirse, para evitar mostrar el cuerpo y que se expusiera la verdad.

