'Balloonerism', ve la luz: Lanzan álbum póstumo de Mac Miller; X 'estalla' en lágrimas

Estados Unidos.- A meses de que se cumplan 7 años de la muerte de Mac Miller, y a días del que sería su cumpleaños 33, la familia del rapero ha lanzado otro álbum póstumo de la gran celebridad, que perdió la vida a sus 26 años por una sobredosis de fentanilo. Fue este viernes 17 de enero cuando Balloonerism vio la luz y ya se encuentra siendo un rotundo éxito entre sus millones de fans, que 'estallaron' en lágrimas y a través de X, antes Twitter, han expresado su opinión sobre el disco.

El mundo de la música se sacudió el 7 de septiembre de 2018, y millones quedaron tan conmocionados como devastados, con la terrible noticia de que el intérprete de The Way, falleció a sus 26 años de edad a causa de una sobredosis de fentanilo. El deceso del rapero generó mucha controversia y año con año, sus fieles seguidores lo conmemoran en su cumpleaños y aniversario luctuoso, externando cuánto lo extrañan.

La familia de Malcolm James McCormick, nombre real de Miller, para darle a sus seguidores más sobre las creaciones del rapero, en el año del 2020 lanzaron el álbum llamado Circles, declarando que lo dejó listo poco antes de fallecer y para recordarlo en el que sería su cumpleaños 33 decidieron que el mundo pudiera escucharlo. Esta historia se ha repetido hace un par de horas con este nuevo álbum, Balloonerism.

Según lo dicho por los familiares del intérprete de temas como Love Lost y Cinderella, este álbum fue escrito y grabado por Mac entre el año 2014, después del estreno de Watching Movies With the Sound Off, y el 2015, antes de GO:OD AM, señalando que esto era una versión más juguetona e inmadura del difunto artista, por lo que querían que todos vieran cada faceta del talento que poseía y compartirlo con sus millones de fans.

Este nuevo disco que se ha lanzado en Spotify y YouTube, cuenta con 14 canciones, como DJ's Chord Organ y Stoned. Como era de esperarse, los millones de fans del rapero se hicieron presentes en las redes sociales para reaccionar al nuevo material que tienen de su artista, mencionando que es una de las mejores discografías en todos los tiempos del rap, y otros compartieron gifs en los que aparecen derrumbándose entre lágrimas conmovidos, declarando lo "extrañan" y que están al borde del llanto porque el disco "es hermoso".

Aquí algunas reacciones en X:

Fuente: Tribuna del Yaqui