Brenda Bezares deja 'Señora Presidenta'; Arath de la Torre dice porqué y presenta reemplazo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores, se ha hecho oficial que Brenda Bezares también dejó su personaje dentro de la obra, La Señora Presidenta, lo cual no extrañó a la mayoría, pues afirmaron se veía venir desde hace semanas. Mediante el programa en vivo de Hoy, el reconocido actor y presentador, Arath de la Torre, fue el encargado de revelar el porqué de su salida y también presentó a su reemplazo.

El pasado 9 de enero, oficialmente se confirmó que Mario Bezares había dejado de formar parte del elenco de la puesta en escena producida por Alex Gou, destacando que no se sabía el verdadero motivo, aunque se especuló que todos los miembros del 'Team Mar' han tenido problemas entre ellos y se niegan a ganar menos dinero, pese a que no ha tenido el éxito esperado. Horas después, el actor y presentador negó que renunciara, sino que por compromisos laborales, no estaría en las de la Ciudad de México, pero sí en las demás.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, oficialmente la esposa del famoso 'Mayito' de La Casa de los Famosos México, ha quedado fuera de la puesta en escena tan polémica, dejando únicamente a Arath como el único del elenco original en permanecer para la segunda temporada de gira para La Señora Presidenta. Tras varios días de ensayo, tanto Karime Pindter, como Gala Montes, decidieron renunciar y no llegar ni al estreno, alegando una agenda apretada, mientras que Briggitte Bozzo salió el pasado 20 de diciembre del 2024, sin dar motivos, más que les deseaba lo mejor y su etapa ya había llegado a su final.

Ahora, este 17 de enero del 2025, después de que Mario fuera reemplazado por Luis Fernando Peña, a través de una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, de la Torre fue el encargado de presentar a Ingrid Martz como la actriz que tomará el papel que llevaba Brenda en la obra. Arath mencionó que los cambios son para "refrescar" la obra, darle un giro "renovado" y retomar la historia que considera es una de mucho éxito. Por su parte, Martz se dice emocionada y feliz de poder volver a los escenarios, destacando que vayan a verla, porque con estos cambios, también cambian cosas de la obra.

Finalmente, en vivo del matutino, al ser cuestionado que pasó con los Bezares, dejó en claro que van a estar en varias funciones, pero no en todas, destacando que simplemente era el termino de un ciclo y ahora van a abordar la historia de la obra al 100 y no habrá más mezclas con temas de La Casa de los Famosos México: "Con Mario y con Brenda se cumplió un ciclo, una temporada, y ya por diversos compromisos ellos no pudieron estar, van a estar en varias fechas de gira, todavía están en el proyecto, pero se integra Luis Fernando, Ingrid y Mariana, porque la estrella es la obra".

Fuente: Tribuna del Yaqui