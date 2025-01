Britney Spears confirma una de las teorías conspirativas más perturbadoras sobre ella

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears es una de las estrellas pop más grandes de comienzos de la década de los 2000. Entre sus más grandes éxitos se encuentran temas como Oops! I Did it Again, Baby One More Time, Sometimes, entre otros grandes temas. Por otro lado, la rubia era conocido por ser la perfecta estrella estadounidense, con una potente voz, gran talento y hasta cierto punto conservadora.

Lamentablemente, el dicho ‘todo lo que sube tiene que bajar’ existe por una razón y en el caso de Spears ocurrió aquella desafortunada noche en la que tuvo su famoso colapso mental, cuando se rapó dentro de una estética, frente a varios paparazzis. A partir de entonces, todo fue en declive para la estrella del pop, quien perdió la custodia de sus hijos y la capacidad para tomar sus propias decisiones y manejar su dinero.

Britney Spears es consciente de las teorías conspirativas que giran en su entorno

En el medio de toda esta situación comenzaron a surgir cientos de teorías conspirativas entorno a la celebridad. Una de las que más han resonado, es el hecho de que Britney Spears pudo haber muerto hacía mucho tiempo y que, la persona que todos vemos a través de Instagram (principal red social de la estrella del pop) sería en realidad una clon. Aunque muchos esperarían que este tipo de teorías no llegasen a la intérprete, la realidad es que sí, ella es consciente de esto.

Fue durante la jornada del día jueves 17 de enero, cuando ella contó a través de la mencionada aplicación de la camarita multicolor que sabe lo que se dice de ella, incluyendo que podría ser un clon, por lo que decidió desmentir dicha teoría: “Mucha gente dice que soy un clon, desearía ser tan interesante pero no”, comenzó a contar la artista rubia, para luego revelar que, en realidad, solo está dejando salir a su niña interior a jugar un poco.

Britney Spears habla sobre las teorías conspirativas que la rodean

Britney contó que esta infante tiene nombre y personalidad propia; pero ha decidido no compartirlo, dado a la fuerte carga emocional que tiene para ella: “Soy propiedad de una niña pequeña que vive dentro de mí. Se llama mini yo. Realmente tiene un nombre real, pero la comparto porque soy egoísta con la gente que quiero. Lo digo en serio. Les dejaré conocerla algún día. Hasta entonces, todos miremos hacia arriba y nos preguntemos sobre el verdadero reino de los cielos”, con esta enigmática declaración Spears cerró su mensaje, el cual ya cuenta con más de 27 mil reacciones.

