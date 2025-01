Cecilia Galliano destroza a Gabriel Soto en 'Venga la Alegría' y lo tacha de infiel: "No juego"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados del año pasado 2024 surgieron fuertes rumores sobre que Cecilia Galliano y Gabriel Soto habían iniciado una relación sentimental, sobre todo después de que él mismo confirmara el fin de su noviazgo y compromiso con Irina Baeva. Aunque en los meses posteriores los involucrados trataron de evadir la controversia, ahora la artista argentina rompió el silencio y tachó al galán de novelas de ser un hombre infiel.

La actriz y presentadora de televisión se entrevistó en exclusiva con reporteros de Venga la Alegría y contó que decidió alejarse de Gabriel Soto por situaciones que se suscitaron a raíz de los rumores de presunto romance entre ambos, cuando protagonizaron la puesta en escena El precio de la fama. "Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta, y por eso creo que tomé mi distancia, porque no es mi estilo, no es mi onda".

No soy una mujer que ustedes vean que, no sé, que tengo amantes o que salgo con uno, que salgo con el otro", agregó la también modelo.

Debido a que estas especulaciones surgieron mientras el galán de telenovelas confirmaba el fin de su relación amorosa con Irina, la privacidad de Soto y Galliano se vio afectada, pues algunos paparazzi los vigilaban constantemente, escenario que Cecilia desaprobó por completo. "Tengo muy claro mis hijos, o sea, hay muchas cosas, y ya cuando pasó esto de que nos persiguieron y nos siguieron hasta mi casa y no sé quién, eso no me gustó. No le entro a esta cosa maquiavélica de armar y decir hacer, entonces tomo mi distancia", señaló la famosa.

Cecilia Galliano prefirió alejarse de Gabriel Soto por traición

Ante la pregunta del reportero del matutino de TV Azteca para confirmar si decidió alejarse de Gabriel por este motivo, Galliano replicó: "Sí, creo que tomé mi distancia para que tranquilos, cada uno por su lado, hagan lo que quieran, yo no juego en esto". Pero al cuestionarla sobre si se sintió utilizada como parte de una estrategia que beneficiaba la imagen del actor ante su rompimiento con Baeva, Ceci confesó:

Bueno eso... Tendrá que decir el público, ustedes, yo no voy a opinar sobre eso porque no quiero entrar en ninguna respuesta, no me interesa ninguna respuesta del otro lado… Si le serví, está padre y si no, también está bien, o sea, yo como siempre lo digo no cargo con mochilas".

Y así reaccionó la artista de 43 años cuando se le mencionó su postura al enterarse de que Soto, de 49, fue captado en un viaje con su expareja rusa, mientras varios titulares afirmaban que ya era pareja de Galliano. "Yo sé lo que hice, yo sé lo que como soy… Y el resto tendrá que saber ellos, ¿yo qué?, yo me hago cargo de mis actos, no porque tú seas leal, otra persona tiene que serlo, no porque tú seas eh fiel, la otra persona lo tiene que ser".

Finalmente, Cecilia señaló que se llevó un gran aprendizaje de toda la controversia con Gabriel: "Creo que fue una montaña rusa que no es mi camino por ahí, mío, por eso creo que lo mejor hasta los que me conocen como tú, podía haber estado muy incómoda en ciertos momentos, porque no es mi estilo, pero bueno, está todo bien, todo pasa por algo, de todo yo aprendo", finalizó.

Fuente: Tribuna