Galilea Montijo se entera en 'Hoy' que no volverá a ser madre este 2025; esta fue su reacción

Ciudad de México.- Desde hace más de un año la conductora Galilea Montijo confesó de manera pública que su objetivo para el 2024 era volver a ser madre, pero lastimosamente no logró conseguirlo. Ahora que ha arrancado el 2025, la también actriz y empresaria no ha desistido en este propósito pero lamentablemente no ha recibido buenas noticias y en la reciente emisión del programa Hoy se enteró que no tendrá más hijos en los próximos meses.

Resulta que la mañana de este viernes 17 de enero la producción del matutino recibió a una especialista en oráculo, un instrumento usado hablar con los dioses o recibir mensajes de ellos. Gali y Andrea Legarreta participaron en la dinámica y estos fueron los mensajes que recibió la tapatía luego de hacer una pregunta que nadie escuchó:

Debes estar mucho más conectada con tu cuerpo en este año, estar más consciente de lo que piensas, de lo que haces, por lo que sé eres un signo de aire, te van a pedir tener mucho cuidado con lo que piensas para no manifestar lo que no queramos, todo en positivo siempre", le dijo la especialista a Montijo.

Posteriormente, la médium leyó otra carta a Galilea y le dijo: "Sale la carta de guerrero de la luz y esta carta nos habla de que van a venir retos muy importantes para ti, es bien importante ver todo positivo, como una bendición". La conductora de 51 años no quedó muy convencida con estas respuesta y preguntó directamente a la especialista si podría saber si este año cumplirá su deseo de tener otro bebé:

A ver, ¿ves hijos?", preguntó la famosa.

Luego de ver la carta que había sacado Montijo, la invitada comentó: "Uh, amor a la vida, para poder tener hijos tienes que estar conectada con tu energía femenina, la tienes un poquito bloqueada, hay que trabajar tu chacra". Por su parte, la tapatía replicó: "Yo me veo muy desbloqueada". En tanto que la especialista le terminó diciendo a Galilea que este año no volverá a ser madre, pero le pidió que no desista porque en 2026 es posible que pueda cumplirlo:

En este año no, este año es un año de cierre de ciclos, en el 2026 probablemente sí porque es un año de inicios, si quieres hijos empieza a pensar cómo los quieres, cuándo los quieres, lo que sea que tengas que hacer", dijo la médium.

Así confesó Galilea Montijo que quería volver a ser madre

Fue a finales del año 2023 que 'La Gali' anunció de forma pública su deseo de volver a ser madre, luego de divorciarse de Fernando Reina Iglesias y comenzar una relación sentimental con el modelo Isaac Moreno. La conductora confesó específicamente que deseaba ser madre de una niña y sorprendió a todos: "Ya no puedo quedar embarazada, pero estoy buscando una opción, no me quiero quedar con las ganas de una niña", dijo la tapatía en el foro de Netas Divinas.

