Jenni Rivera pasa a la historia tras ser elegida por Rolling Stone a mejor álbum del siglo XXI

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Era la noche del 9 de diciembre del 2012, cuando la audiencia de La Voz México se encontraba sintonizando el reality show como cada semana; sin embargo, éste no sería un programa normal, dado a que poco después de haber comenzado se dio la noticia de que la estrella del regional mexicano había fallecido mientras se encontraba en un vuelo que iba de Monterrey a la Ciudad de México.

Según reportes, el avión de Jenni sufrió un terrible accidente cuando se encontraba atravesando la comunidad de Iturbide. Dado a que Rivera era una gran estrella de la música de banda, la gente sufrió mucho su pérdida, motivo por el que aún a la fecha (12 años después) la artista se encuentra haciendo historia con la música que llegó a lanzar en vida. Un ejemplo de ello, es el ocurrido durante la jornada de este viernes 17 de enero.

Resulta ser que la revista Rolling Stones incluyó a Jenni Rivera en su lista de ‘los mejores álbumes del siglo XXI’, se trata de la producción de La Gran Señora, la cual fue lanzada en el año 2009, en la categoría de “música regional mexicana y su influencia en la música latina a nivel global”. Según información de la propia editorial, tomaron en cuenta distintos aspectos para premiar a la ‘Mariposa de Barrio’.

Entre los factores a mencionar, pueden resaltar el “empoderamiento para las mujeres mexicanas y mexicoamericanas, en un género tradicionalmente”, la razón de esto es porque el género del regional es, usualmente, dominado por hombres, lo que marcaría una notable diferencia. Cabe señalar que las canciones más emblemáticas de esta producción serían Ya lo sé, Por qué no le calas y Amarga Navidad, solo por mencionar algunos.

Los otros álbumes que estuvieron nominados junto con el de Jenni Rivera fueron los siguientes:

1. Lemonade (2016) – Beyoncé

2. Kid A (2000) – Radiohead

3. Blonde (2016) – Frank Ocean

4. Stankonia (2000) – OutKast

5. Folklore (2020) – Taylor Swift

Álbum de Jenni Rivera se lleva el premio 'al mejor álbum'

Créditos: Internet



6. good kid, m.A.A.d city (2012) – Kendrick Lamar

7. SOS (2022) – SZA

8. My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) – Kanye West

9. Un Verano Sin Ti (2022) – Bad Bunny

10. Is This It (2001) – The Strokes

Fuentes: Tribuna