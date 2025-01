Le daban dinero a cambio de intimidad: Humillan de la peor forma Cynthia Klitbo tras crisis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas el nombre de Cynthia Klitbo se ha mantenido en tendencia luego de que la propia actriz declarara de forma pública que estaba en la ruina debido a que fue víctima de un fraude telefónico. Como se recordará, la villana de novelas como El Privilegio de Amar declaró que le robaron todos los ahorros que tenía en una cuenta de banco en Estados Unidos, con el cual pretendía pagar los estudios universitarios a su hija.

Debido a que está enfrentando una fuerte crisis económica tras ser víctima de este robo, en días pasados la actriz de Televisa contó que varios amigos del medio, como Azela Robinson, le dieron efectivo para apoyarla. Sin embargo, hay quienes también se han tratado de aprovechar de su situación, pues también recibió algunas llamadas que le ofrecían ayudarla, pero a cambio le pedían tener intimidad con ella.

Al ser captada llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, Cynthia explicó que algunas personas le han pedido su cuerpo a cambio de obtener una recompensa económica: "Mis amigos y amigas de toda la vida, no me han hecho dudar, me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio, así que dices: 'tengo tantos años de ser tu superamiga', y así de 'pues sí, pero te tengo que ir a depositar, pero ya sabes que'".

Eso me tiene muy sorprendida, hubo tres amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar, amigos que yo aflojara, que además dices, 58 años, no sé si ofenderme o sentirme halagada, ¿no?", añadió la famosa, tomando la delicada situación con humor.

No obstante, la artista que también participó en los melodramas Teresa y Cadenas de Amargura recalcó que siempre se ha negado a este tipo de propuestas. "Yo nunca hice mi carrera a base de eso, o sea, la verdad es que yo estoy muy estudiada, y pues ahí yo muy digna… ¡Qué pend...!", manifestó con una sonrisa. Y contrario a esas insinuaciones, Klitbo desveló que un galán de telenovelas ya se puso en contacto con ella para ayudarla sin pedirle nada a cambio.

Se trata del sonorense David Zepeda, sin embargo, la actriz no aceptó su ayuda porque encontró un poco de solvencia: "David Zepeda le dije que no, me habló antier, y me dijo: 'Cynthia, pásame tu cuenta bancaria', pero me dio mucha pena, ya si me llego a atorar le hablo", relató. Finalmente, la actriz expuso que aún continúa esperando el resultado final de la investigación de la institución bancaria donde fueron sustraídos sus ahorros.

Yo no voy a demandar al banco, lo que tú tienes que hacer es denunciar, y entonces ellos te abren un número de expediente, y el banco hace una investigación que te cuesta 40 dólares mensuales, ya me dijeron que era de 30 a 90 días hábiles, ya pasaron, y ahora fui al banco y ya me dijeron que podría tardar otros 6 meses y hasta un año, o sea, ya perdí mi dinero, ya perdí la esperanza, espero que sí", declaró.

