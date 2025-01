Llanto en TV Azteca: Hermano de Daniel Bisogno confiesa muerte y rompe en llanto por triste luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor mexicano Alex Bisogno dejó sin palabras a todos sus seguidores y los lleno de luto debido a que durante una reciente entrevista confesó el duro momento que vivió su familia debido a una inesperada muerte. Como se sabe, su famoso hermano Daniel Bisogno ha atravesado varias dificultades de salud, sin embargo, Alex no estaba hablando de él, sino del fallecimiento de su madre Araceli Bisogno Tapia.

Como se recordará, el pasado mes de febrero murió la matriarca de la familia Bisogno y su hijo menor decidió contar los detalles en una entrevista exclusiva con la periodista Matilde Obregón. En primer lugar, Alex confesó si la señora se encontraba delicada de salud al momento de su fallecimiento: "Mi mamá no estaba lista para morir, mi mamá no debía morir... sobrevivió al Covid y un par de años después volvió a recaer con el tema de los pulmones, porque quedó tocada. Estaba bien aparentemente", dijo conmovido.

El expresentador de Al Extremo mencionó que tanto Dani como él y su hermana ocultaron la enfermedad del 'Muñe' para no preocupar a sus padres: "Los primeros en recibir esta información de que Daniel estaba mal fuimos mi hermana y yo, él nos mandó llamar y dice 'estoy enfermo pero no sé de qué'... después se dieron cuenta que el problema era una cirrosis hepática no alcohólica, le puede pasar a quien sea".

La mamá de Daniel Bisogno falleció en febrero de 2024

Lastimosamente, la noticia llegó a oídos de su madre y esto desmejoró su salud en cuestión de días: "Daniel tuvo un ingreso que fue muy grave, se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte...y yo traté de contener la información, pero mi mamá se enteró por la televisión y mi mamá se me va abajo, eso fue un miércoles, nos la llevamos al hospital y falleció el sábado", declaró. Asimismo, habló de lo complicado que fue ver morir a su mamá mientras su hermano seguía grave:

Fue muy difícil porque por un lado, yo tenía a mi hermano en terapia intensiva, intubado e inconsciente".

Asimismo, Alex afirmó que la señora Araceli entregó su vida por la de su hijo: "Fue un milagro porque el día que mi mamá se enteró que Daniel se estaba muriendo, mi mamá le pidió a Dios que se la llevara a ella, lo pidió suplicando y llorando", dijo entre lágrimas. Finalmente, el también reportero habló de cómo fue darle la noticia a Daniel una vez que despertó:

Lo primero que preguntó fue por mi mamá, es bien difícil... lo vemos con movimientos frágiles y debilitados, pero le dio gusto vernos y me dijo '¿cómo está mi mamá?' y apliqué la de cambiar el chip y decirle va súper bien, contuvimos la noticia una semana más".

Desafortunadamente, días después Bisogno se tuvo que enterar que su mamá había muerto mientras él estaba en coma: "Ya lo presentía y le dimos la noticia cuando pasó a terapia intermedia... nos pusimos a llorar, no fue necesario decirle y entendió lo que estaba pasando", relató Alex al borde del llanto.

Fuente: Tribuna y YouTube Matilde Obregón