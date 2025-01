¿Lo hundió? Filtran que Selena Gomez se contactaría por mensaje con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez se convirtió en tendencia a través de las redes sociales en semanas anteriores, debido a sus fuertes declaraciones acerca de la actuación de Selena Gomez en la película de Emilia Pérez. Como algunos recordarán, el famoso tachó la interpretación de la famosa de “indefendible”, porque ella no habla español, motivo por el que le pareció algo incómodo de ver; sin embargo, en aquel momento, la comunidad nacional lo vio como algo negativo.

Si bien, la gente ha comenzado a darle la razón al creador de Familia P. Luche e incluso habría algunos llegaron al grado de pedirle disculpas a través de X (red social antes conocida como Twitter), la realidad es que se trata de un tema que sigue resonando en los medios de comunicación, motivo por el que, recientemente, Alessandra Rosaldo fue abordada por la prensa, quienes la cuestionaron sobre todo el escándalo relacionado a la cinta francesa.

Selena Gomez se contacta con Eugenio Derbez

Créditos: Internet

Una de las preguntas sobre el tema fue sobre cómo enfrentaron toda la ola de odio que se le vino a la celebridad en semanas anteriores: “Unidos como familia… unidos, como siempre. Él sabe que cometió un error al expresarse así de una compañera y automáticamente pidió una disculpa. Y bueno, pues continuamos. No es la primera vez que nos vemos envueltos en una polémica”, señaló la cantante de Sentidos Opuestos.

Por otro lado, Alessandra contó un lado de la historia que nadie se imaginaba y es que, según sus palabras, el comediante de XHDRBZ habría salido encantado de ver la cinta: “Eugenio amó la película, me habló de Nueva York a decirme: ‘Tienes que ver esta película. Es lo más raro que he visto en mi vida, pero funciona increíble y me encantó'”. Pero ésta no sería la única bomba que Rosaldo lanzó sobre el tema.

Alessandra Rosaldo saca las garras por Eugenio Derbez

Créditos: Internet

Resulta ser que la relación entre Selena Gomez y Eugenio Derbez habría mejorado a raíz de todo lo ocurrido, incluso mantienen un contacto constante a través de las redes sociales: “Sé que ella (Selena) ha estado en contacto con Eugenio vía mensaje, sí, ella ya buscó a Eugenio. Entonces bien, bien, la verdad es que fue nada más un momento”, sentenció la artista. Finalmente dejó abierta una reflexión para el público, señalando que todos somos libres de revelar nuestra opinión, tal y como su marido hizo en su momento.

“Todos somos libres de expresar nuestra opinión, solamente hay que tener cuidado en cómo la expresamos. Y quizá ahí es donde se equivocó Eugenio. Sin embargo, pidió una disculpa, públicamente, como debe de ser. Hay cosas mucho más importantes sucediendo en el mundo, como para estar poniendo el ojo en algo que, claro que no es que no sea importante, pero ya pasó. Ya fue”, declaró Alessandra Rosaldo.

Fuentes: Tribuna