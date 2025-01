Mariana Rodríguez Cantú embarazada: Con tiernas FOTOS, Samuel García anuncia será padre

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Después de enfrentar varios abortos espontáneos, la política regiomontana, Mariana Rodríguez Cantú, recientemente ha empleado sus redes sociales, junto a su esposo, el Gobernador Samuel García, para gritar al mundo que está embarazada nuevamente. La pareja con un emotivo mensaje y tiernas FOTOS con su primogénita, han anunciado que serán padres por segunda ocasión.

La primera dama de Nuevo León, tristemente ha tenido la desgarradora experiencia de perder a cuatro bebés, antes de traer al mundo a su primogénita, Mariel García Rodríguez. Creyendo que ya había pasado la pena de los decesos, en agosto del 2024, Mariana compartió en Instagram que era bendecida con un "angelito" más en el cielo, pues por desgracia, el que sería su segundo hijo falleció en su vientre. La noticia la dio con un video en el que se escucha el tema I Must Have Been Love de Amber Leigh Irish, mientras se ve la emoción de volver a ser madre, hasta la dolorosa estancia en el hospital.

Aunque no dijo cuanto tiempo tenía de embarazo en ese entonces, se cree que aún no llegaba al tercer mes, pues dado a su historial y por recomendación médica no se expone el embarazo en ese tiempo, ya que es en donde se tiene mayor riesgo de perdida. Ahora, todo parece indicar que Mariana podrá convertirse en madre por segunda ocasión muy pronto, debido a que ella y el Gobernador de Nuevo León han revelado que están en la dulce espera.

Mariana y Samuel tendrán otro hijo. Instagram @marianardzcantu

Tanto en su cuenta de Instagram como a través de X, anteriormente conocido como Twitter, la pareja ha compartido su felicidad y su gran ilusión porque su pequeña Mariel va a convertirse en una "hermana mayor", compartiendo el mensaje en el que dejan ver que sus deseos de ser padre nuevamente son inmensos y confían en tener entre sus brazos al pequeño o pequeña: "Los más felices por que viene otra bendición en camino. Te esperamos con mucha ilusión bebé".

En su publicación, tanto Samuel como Mariana han compartido una serie de fotografías en el que se puede ver a Mariel con una gran sonrisa portando una blusa rosa que dice "big sis (hermana mayor)", mientras que sostiene el ultrasonido donde se ve al bebé en el vientre de Mariana, quien junto a Samuel y la menor, combinaron zapatos y agregaron un cuarto mucho más pequeño para el que viene en camino. Los comentarios no se hicieron esperar y todos les han enviado sus bendiciones y mejores deseos.

