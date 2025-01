Meghan Markle y el Príncipe Harry arremeten contra Mark Zuckerberg: "Le falta integridad"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El exroyal, Príncipe Harry, y su polémica esposa, Meghan Markle, recientemente han empleado la página oficial de su fundación sin fines de lucro, Archewell, para arremeter en contra del joven empresario, Mark Zuckerberg, después de su decisión de retirar las limitaciones de Meta en lo que se puede decir en comentarios, señalando que eso "fomenta el odio" y es una "falta de integridad".

El creador de Facebook, y que también posee Instagram y WhatsApp, junto al fundador de Meta implementaron cambios que han cancelado las limitaciones de lo que se puede decir o no en dichas redes sociales, por lo que ahora se permiten comentarios que son catalogados como los insultos, abuso hacia mujeres, minorías y personas de diversas identidades, pues no serán eliminados como solía pasar, sino que las personas tomaran el criterio de si debe ser reportado y eliminado o no, bajo el argumento "libertad de expresión".

Por este motivo, los duques de Sussex han empleado la página oficial de su fundación, señalando que su argumento de que no quieren limitar la libertad de expresión en los usuarios, es todo lo contrario y en realidad sí la estarían socavando directamente para las minorías, destacando que es preocupante: "No importa si tus opiniones son de izquierda, derecha o algo intermedio: las últimas noticias de Meta sobre cambios en sus políticas socavan directamente la libertad de expresión. Esto debería preocuparnos profundamente a todos".

Harry y Meghan critican a Mark. Fundación Archwell

Según el nieto de la difunta Reina Isabel II, lo que en realidad está fomentando es que se pueda crear mensajes de odio y permitir que personas que no desean la felicidad de los demás, vayan aumentando todo el odio que ya existe en redes sociales, agrediendo y atacando a quién sea: "Al contrario de lo que defiende la plataforma, permitir más abusos y normalizar los discursos de odio sirven para silenciar el debate y la libertad de expresión, no para fomentarlos".

Millones de personas utilizan las plataformas de Meta en Estados Unidos y cientos de millones más las utilizan en todo el mundo. Muchos utilizan la plataforma para difundir alegría, crear comunidad y compartir información motivadora. Lamentablemente, las recientes decisiones de Meta van directamente en contra de su misión declarada de 'crear conexiones humanas' y, en cambio, priorizan a quienes utilizan las plataformas para difundir odio, mentiras y división a expensas de todos los demás", aseguran.

Finalmente la exactriz de Suits y el hijo del Rey Carlos III, en The Archewell Foundation, compartieron todas sus preocupaciones con respecto a la nueva política, pidiendo a Zuckerberg que reconsidere su decisión de liberar las restricciones a los mensajes de odio: "Seguimos comprometidos con promover la responsabilidad, salvaguardar la integridad de la información y proteger a todas las comunidades en la era digital. Esperamos y confiamos en que aquellos que permiten las ganancias de Meta, como los anunciantes y accionistas, hagan lo mismo".

En respuesta a estos retrocesos dañinos, continuamos actuando. Apoyamos con orgullo a organizaciones como el Center for Critical Internet Inquiry, Parents Together, 5Rights Foundation, Accountable Tech, HalfTheStory, The Marcy Lab School, and the Responsible Tech Youth Power Fund, que abogan por la responsabilidad y la equidad en línea", concluyeron.

Meghan y Harry piden a Mark que reconsidere su decisión. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui