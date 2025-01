No es Pati Chapoy: Hunden a conductora de 'Ventaneando' por alabar a Karla Sofía Gascón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante esta segunda semana del mes de enero, Pati Chapoy se convirtió en tendencia en redes sociales después de que habló maravillas de una de las cintas más polémicas del momento: Emilia Pérez. Y es que, como algunos recordarán, a la conductora de Ventaneando no le tembló la voz para declarar, en plena emisión del show vespertino, que la película es una “obra de arte”.

Si bien, parecía que toda la cancelación al programa de espectáculos de TV Azteca estaba a punto de acabar, la realidad es que solo estaba comenzando, puesto otra presentadora enardeció al público al compartir una fotografía junto a la actriz protagonista de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, a quien denominó como “la mujer del momento”, lo que provocó que la gente ya no solo criticara a los conductores por lo dicho sobre el filme, sino también por ser contradictorios al referirse a la estrella de MasterChef Celebrity (2022).

Resulta ser que, recientemente, Gascón acudió a los foros de Ventaneando para brindar una entrevista sobre la película, momento que fue aprovechado por Puente para sacarse una fotografía con ella y publicarla en sus redes sociales. Al mismo tiempo, Linet compartió un mensaje en el que predecía nominaciones al Oscar para Emilia Pérez, entre otras cosas que molestaron a la gente que leyeron el breve texto.

“Se viene nominación al Oscar para Karla Sofía Gascón por una de las películas más polémicas de la historia, ‘Emilia Pérez’. ¡Qué gozada platicar contigo y conocer un poco más de lo que hay detrás de la mujer del momento”, señaló.

Hunden a Linet Puente por entrevista a Karla Sofía Gascón

Créditos: Instagram @linetpuente

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la gente que leyó el mensaje fue la parte en la que denomina a Karla Sofía Gascón como “la mujer del momento”, sobretodo porque días atrás Pati Chapoy se refirió a la famosa como “él” y no como ella, algo que fue mal visto puesto la histrionista se percibe a sí misma como una fémina y no como un hombre: “¡Ay no tu también!, se me cayó otro ídolo”, “¿Mujer del momento? De verdad con tal de encajar pierdes la proporción”, “Con razón habló tan bien de la película”, “¿Que no Pati dijo ‘es hombre’ de forma despectiva?”, “Y le dijeron en su cara señor o señora?”.

Como es bien sabido, Emilia Pérez fue lanzada como el gran evento cinematográfico del año debido a que se animaba a tocar diversos temas complejos relacionados con la transición de género, narcotráfico, pero por sobre todo habla sobre la ola de desapariciones forzadas que se registran en el país día con día; sin embargo, éste último asunto es el que más molestia causó entre los mexicanos debido a que se estima que no fue tratado con el suficiente respeto y profundidad.

Fuentes: Tribuna