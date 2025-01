"No hice nada": Entre lágrimas, Danna Vázquez manda mensaje a Anahí tras drama en '¿QELM?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser despedida por todo el drama en ¿Quién Es La Máscara?, y supuestamente obtener ilícitamente nombres de los participantes, la reconocida publirrelacionista, Danna Vázquez, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, ante los que entre lágrimas le mandó un contundente mensaje a la reconocida actriz, Anahí, por su decisión de deslindarse de ella, afirmando que no hizo nada de lo que se le acusa.

La publirrelacionista, tras varios días al margen de todo, rompió el silencio en torno al escándalo en el que se ha visto involucrada, luego de ser señalada como la supuesta responsable de haber obtenido de forma ilícita información confidencial del programa ¿Quién es la máscara?, para ayudar a la cantante, quien participó como investigadora. Por estos motivos, la exactriz de Rebelde se deslindó de ella en un comunicado.

Vázquez expresó que es una mujer que le tiene mucho respeto y amor a la empresa de Emilio Azcárraga y que espera que todo se llegue a un arreglo y la verdad salga a la luz, ya que ella no se merece lo que está pasando, porque no hizo nada de lo que se le acusa: "Yo tengo mucha fe de que en algún momento las cosas se esclarezcan, yo amo mi trabajo, respeto mucho a la gente con la que trabajo, tengo un cariño y un agradecimiento muy grande a Televisa, y me duele mucho estar en esto, soy un trabajador, no soy más de eso y siento que no merezco lo que está pasando".

Yo no hice nada, nada, es como cuando la vida te enfrenta a algo que no conoces qué fue y yo voy a estar siempre disponible por si en algún momento me quieren decir exactamente lo que les molestó. Acataré el castigo como un adulto responsable", agregó en su encuentro con algunos medios de comunicación.

Ante la pregunta de si se sintió traicionada por el comunicado que lanzó la exintegrante de la banda RBD diciendo que ella no tenía ningún representante, pese a que Danna era quien le llevaba las relaciones públicas desde hace varios años e incluso la acompañó a gira del 2024 con la mencionada banda pop, Vázquez a punto del llanto, señaló: "No, si ustedes no saben lo que pasó, yo menos. Con Anahí me unen 20 años de amistad ininterrumpida, yo siempre la voy a querer enormemente porque las personas no nos dejamos de querer de un día a otro. Estamos pasando ambas un mal momento y yo lo quiero dejar así".

Finalmente, Danna aseguró solo tener agradecimiento para la intérprete de temas como Así Soy Yo y Sálvame, por todo el tiempo que las une. Tristemente, señaló que además de sus problemas laborales, la salud de su madre la tiene preocupada: "Hoy lo único que ve es un escándalo que no sé por qué es. Yo no conocía el miedo a este nivel y lo tengo. No soy una persona mala, pero acataré el castigo".

En días pasados, surgieron diversos señalamientos en contra de Anahí y su exrepresentante Danna Vázquez, motivo por el que la cantante y actriz desconoció a la mujer como su mánager, con quien aseguró que no tendría proyectos más adelante: "Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales".

Fuente: Tribuna del Yaqui