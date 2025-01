No solo Faisy: Actriz de Televisa se niega a trabajar con Mariana Echeverría en 'MCDR'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que no solo Faisy sería el único de los miembros de 'La Familia Disfuncional' que prefiere mantener su distancia, y que no querría de regreso a Mariana Echeverría al programa de comedia, Me Caigo de Risa, en caso de una onceava temporada. En una reciente entrevista, la reconocida actriz de Televisa y conductora, Gaby Platas, externó que ella también se negaría a trabajar con su colega.

El pasado martes 14 de enero de este 2025, TV Notas, declaró que Mariana se arrepentiría de haber dicho que no se sentía bien al trabajar en el programa de cómico, y ahora estaría buscando la oportunidad que la dejen regresar a este, aparentemente como plan para reparar su dañada reputación y recuperar las amistades de varios presentadores, como Faisy: "El conflicto es que varios integrantes del elenco no la quieren de vuelta. Ha tenido roces con algunos y estos prefieren no trabajar con ella. Especialmente Faisy".

Precisamente, después de esta nota, el presentador de Faisy Nights, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, confirmó lo dicho, destacando que por él no había problema, pero que no desea trabajar con la exparticipante de La Casa de los Famosos México, por el simple hecho de que ella externó que es "horrible" trabajar a su lado: "No entiendo por qué sigue la polémica y el chisme. ¿Como por qué querría yo trabajar con alguien que dijo que trabajar conmigo fue horrible?".

Ahora, tras varios días de estas explosivas declaraciones, Gaby, que también es parte del elenco de Me Caigo de Risa junto a Mariazel, Yurem y otros más, declaró que ella no tiene problemas con la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pero considera que si ella ya dijo que no estaba tranquila en el programa, lo mejor era que no se integrara de nuevo: "Todos fuimos muy felices haciendo lo que queríamos hacer. Lo que pasa es que Mariana dijo, no sé si antes o después de La Casa de los Famosos, que no se sentía a gusto en Me Caigo de Risa y que tenía que cuidar su tranquilidad. Eso es respetable".

Finalmente, declaró que ella por su parte, cree que es mejor su tranquilidad y que es entendible que busque otros proyectos que sí la hagan feliz, pero, que si la contratan para una nueva temporada y a ella también, aceptará porque trabajo es trabajo y al final es Eduardo Suárez quien decide: "Si está a gusto en otros proyectos, pues qué bueno. Todos tenemos derecho de trabajar en donde nos sintamos cómodos. Finalmente, no es nuestra decisión. La decisión es de la producción, no de nosotros. Nosotros vamos a chambear".

