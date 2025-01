No tiene miedo a quedar sola: Angelique Boyer se confiesa tras negar boda con Sebastián Rulli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente Angelique Boyer y Sebastián Rulli dieron una entrevista exclusiva al programa de radio de Marco Antonio Regil para hablar sobre su duradera relación sentimental, que ha dado mucho de qué hablar debido a los términos que los artistas tienen. En la mencionada plática, la guapa actriz sorprendió a todos sus fans haciendo fuertes confesiones sobre su vida de pareja y aseguró que no teme terminar sola.

El intérprete argentino y la artista franco-mexicana se conocieron en 2010 mientras trabajaban juntos en la telenovela Teresa, consolidando una relación que muchos consideran un ejemplo en el mundo del espectáculo. La pareja lleva más de 9 años juntos, demostrando que el amor puede mantenerse sólido cuando se construye desde la madurez y la independencia emocional. Y es que ambos han manifestado que no tendrán hijos juntos ni tampoco llegarán altar.

La intérprete de novelas como Lo que la vida me robó y Amar a muerte en primer lugar dejó claro que el amor saludable es clave para mantener una relación: "Vivimos en una sociedad que nos han enseñado a ser así de tóxicas porque también así aprendimos a condicionar el amor y si no te da esto el hombre entonces no te quiere, ¿no? O no te merece", expresó Angie.

Angelique Boyer habló de porqué ha funcionado su relación con Sebastián

Además, Boyer enfatizó la importancia de trabajar en uno mismo para alcanzar una relación madura: "El hecho de trabajarte y no depender de absolutamente nadie hace la diferencia. Es una maravilla". En ese sentido, la actriz protagónica del remake de El extraño retorno de Diana Salazar subrayó que las mujeres deben ser autosuficientes, tanto emocional como económicamente, para construir relaciones basadas en el amor y no en la necesidad.

Por ello, Angelique expresó: "Yo se lo deseo a todas las mujeres porque también no crecemos en una cultura en la que nos hacen ver que tenemos que ser independientes, no depender económicamente de absolutamente nadie, mucho menos de una pareja. Porque si entonces hablas de dinero no estás hablando de amor, estás hablando de una negociación, de un trabajo, de un deal que tienes que llevar a la casa".

Y tras hablar de los beneficios que tiene que no vivan juntos las siete días de la semana, Boyer resaltó la importancia de ser una persona independiente y dijo que ella no le tiene miedo a la soledad: "El hecho de que una mujer tenga esa confianza en el hombre o el hombre, la mujer, hablamos de una madurez extra que sí tienes que haber trabajado y no tenerle miedo ni a la soledad ni a la independencia", declaró Boyer.

Fuente: Tribuna