Quedó viuda: Tras fracasar en TV Azteca, actriz de Televisa llena de luto a la TV por triste muerte

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien hace tiempo trabajó en Televisa y TV Azteca pero fracasó, llenó de luto a sus compañeros y seguidores luego de enfrentar una dolorosa muerte y hacer una emotiva confesión en vivo durante el programa Enamorándonos. Se trata de la controversial Bella de la Vega, quien acudió al reality amoroso en busca de una nueva pareja, luego de haber quedado viuda desde el año 2021.

Como se recordará, en enero de hace 4 años falleció su esposo, el productor de Televisa José Ángel García, debido a problemas respiratorios y desde entonces no ha vuelto a darse una oportunidad en el amor. Bella se mantuvo enfocada en trabajar y es que tras haber participado en La Rosa de Guadalupe, pudo llegar a la televisora del Ajusco como concursante de los realitys Survivor México y ¡Quiero cantar!.

Bella de la Vega estuvo casada con el fallecido José Ángel García

Sin embargo, hace unas semanas la también modelo y bailarina sorprendió a todos uniéndose al programa Enamorándonos en Imagen TV, donde declaró que ya se sentía lista para volver a probar suerte en el amor. Días atrás De la Vega logró pactar su primera cita con un hombre llamado Zamudio, pero lastimosamente no pudo atreverse a conocerlo. En la emisión del miércoles, la famosa compartió qué ocurrió:

No se pudo", dijo al iniciar su relato.

Los conductores Gaby Ramírez y Mauricio Mancera explicaron que Bella tuvo un ataque de ansiedad poco antes de acudir a su cita amorosa: "Vine aquí para encontrar el amor y con toda la energía positiva de que las cosas salgan bien, pero al corazón no lo podemos engañar", declaró y contó que sigue sin poder superar la muerte de su esposo: "No se pueden controlar los sentimientos, me sentí muy triste ese día que iba a ver a Zamudio y no pude continuar".

Bella conmovió a todos con sus declaraciones, pues recordó que no es fácil superar la muerte de quien ella considera el amor de su vida: "Tengo 4 años sola, tengo mucho que no voy en plan romántico con alguien y en una semana es el aniversario luctuoso de mi esposo, 4 años de que lo perdí". Las palabras de la actriz provocaron un debate en el foro, ya que hubo quienes no estuvieron de acuerdo con que haya ido al reality sino se siente preparada:

Me siento culpable de estar buscando el amor", admitió.

