Tenía cáncer: Tras drama con Lola Cortés en Azteca, integrante de 'Hoy' sufre triste muerte

Ciudad de México.- A años de ser la polémica del momento con su drama con Lola Cortés durante su paso por TV Azteca, y haber pedido oraciones por el trágico diagnóstico de cáncer que enfrentó su padre, la reconocida colaborada del programa Hoy y cantante, Jolette Navarrete, recientemente empleó sus redes sociales para anunciar que sufre la triste muerte de su progenitor, Francisco Javier Hernández García, quien falleció a los 84 años de edad.

Siendo apenas una adolescente, Jolette se lanzó a la fama al formar parte de la cuarta generación de La Academia, donde dio mucho de que hablar, y no solo por su voz, sino por los enfrentamientos que llegó a tener con Cortés, pues la denominada 'Juez de Hierro' hasta llegó a pedir ante cámaras que no le dieran ni un solo voto, hecho que se suponía no podían hacer los jueces, despertando la irá en la joven que no dudaba en defenderse.

La usual colaboradora del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, hace un par de horas, a través de su cuenta de Instagram reveló el fallecimiento de su padre, compartiendo una fotografía del hombre de 84 años de edad, en la que aparece sonriendo para la cámara, junto al su nombre completo, el año de su nacimiento, el de su deceso y un corazón negro, externando de esta manera su luto.

Con respecto a las causas de muerte de Francisco Javier, la reconocida presentadora no dio informes al respecto, por lo que actualmente se desconoce que fue lo que llevo al deceso del señor de 84 años de edad, pues además de todo, en días pasados no hubo pistas de que estuviera enfermo o de que pudiera haber regresado el cáncer que padeció hace varios años atrás. En ese momento se creyó que iba a fallecer.

Fue en el año del 2021 cuando la colega de Andrea Escalona y Galilea Montijo, pidió a sus seguidores en redes sociales que elevaran hacía el cielo una oración para su progenitor, debido a que este tenía que ser operado del cerebro, por un hematoma cerebral que se le formó a causa del cáncer que padecía: "Oraciones, por favor, mi papá está muy grave a punto de entrar a cirugía del cerebro por un hematoma en el cerebro, derivado de un cáncer. Les suplico, de corazón, que todos oren mucho por él".

