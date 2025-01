¿Tiene cáncer? Exconductor de 'Hoy' llega a 'VLA' y da trágica noticia: "Tuve mucho miedo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido expresentador del programa Hoy y actor de melodramas, Ernesto Laguardia, recientemente llegó a Venga la Alegría con una entrevista en exclusiva, en donde se sinceró sobre los dolorosos momentos que atravesó los últimos meses, dando una trágica noticia, destacando que en el proceso tuvo "mucho miedo" por lo que le pudiera pasar a su esposa, ¿acaso tiene cáncer?

Siendo un joven hombre, Ernesto en la década de los 80's consiguió su primera oportunidad en la empresa San Ángel, con el melodrama Mi Querida Isabel, logrando consagrarse con éxito en Quinceañera, y otras importantes historias de la televisora, como Alborada, Fuego en la Sangre y Corona de Lágrimas. Además de su etapa actoral, en los primeros años de los 2000's, formó parte del programa Hoy, el cual afirman que abandonó por peleas con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Y ahora, siendo uno de los artistas más reconocidos y renombrados dela industria, Ernesto brindó una entrevista en TV Azteca, para confesar que pasó por meses muy complicados, ya que su esposa, Patricia Rodríguez, desgraciadamente enfrentó severos problemas de salud ginecológicos que lo hizo pensar que podría perderla, pero que ahora todo ha vuelto a la normalidad: "Gracias a Dios ya está bien, ya está pudiendo hacer ejercicio nuevamente, regresando a su vida normal, y bueno, sí nos dio un susto tremendo, pero debo confesar que estaba con varios trabajos y en todos me dieron esa anuencia de estar con la familia".

Aunque no mencionó cual fue el problema de salud que enfrentó su esposa, el actor de Las Malcriadas, destacó que se asustó demasiado pensando en que su esposa no podría lograrlo y por todo el trabajo que él tenía, pero que al final, siempre pudo estar al lado de la madre de sus hijos y salieron todos adelante, amándose mucho más que antes: "Yo tuve muchísimo miedo, mis hijos siempre estuvieron ahí con su mami, yo me iba a trabajar y regresaba, y a veces era la 1 de la mañana, pero siempre estuve cerca, y por supuesto que valoras lo que tienes, es como una llamada de atención y decir, primero está la salud y estar con los tuyos".

Finalmente, externó para el matutino de Maru Silva declaró toda la admiración que siente por la madre de sus hijos, recalcando que es una mujer maravillosa que no solo es maravillosa como madre y esposa, sino también como una profesional en el diseño a nivel mundial: "Paty es una diseñadora buenísima, diseña telas y esas telas se venden a nivel mundial, entonces es una mujer totalmente capaz como mujer, como profesionista y también como madre y esposa, y bueno, así nos complementamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui