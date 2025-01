"Andrea manda": Nicola Porcella confiesa a quién obedecen en 'Hoy'; no es Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador de origen peruano, Nicola Porcella, en una reciente entrevista acaba de dar una contundente respuesta al rumor más persistente, en el programa Hoy, y es sobre a quién obedecen tantos los productores, como conductores o miembros del staff. Según el también actor, aunque se cree que sería la jalisciense, la realidad es que no es Galilea Montijo, sino que "Andrea es la que manda", ¿acaso se estaba refiriendo a Andrea Legarreta?

Por años se ha dicho que Montijo junto a Legarreta tienen mucho poder dentro de la televisora San Ángel y son personas que pueden hacer prosperar o hundir las carreras de sus colegas, ya que podrían pedirle a los altos mandos el veto o las contrataciones de quienes deseen. Incluso hace un par de días, Niurka Marcos afirmó que le tienen prohibida la entrada al matutino de Andrea Rodríguez Doria a causa de la jalisciense.

Ahora, tas encontrarse al exhabitante de La Casa de los Famosos México, los reporteros le cuestionaron precisamente si es que tenía queja alguna de sus colegas, este mencionó que no, que aunque suela llevarse más con los de mantenimiento, ya se está integrando más con el resto, como Arath de la Torre y Andrea Escalona: "Cualquiera de ellos podría decir 'Nicola no está acá y lo van a sacar, cualquiera de ellos tienen años. Justo ayer grababa una campaña con Gali y le agradecía porque se portan super lindo conmigo, y yo no me meto mucho, yo ando más en lo mío, calladito, ando más con los de montaje".

El exparticipante de Guerreros 2020 hizo mucho énfasis en que se mentía sobre pleitos, destacando a lo largo de los años ha escuchado que ninguno de los presentadores se toleran detrás de las cámaras y tenían constantes peleas, sino que era todo lo contrario, personas que se llevan bien y además dejan sus problemas en en la calle, y ahí se apoyan entre todos: "Es un grupo muy bonito, peso a todo lo que decían, es un grupo muy bonito que se quiere muchísimo, de verdad se quieren muchísimo, nunca he visto una discusión, de verdad que siempre veo que se apoyan. Y por algo son la persona que son y tienen la carrera que tienen".

Finalmente, sobre el aparente poder omnipresente que tendría la presentadora de ¿Quién Es La Máscara? en dicho matutino, Porcella mencionó que nada era así, que todos eran humildes en el hecho de que no se creían superiores, y buscaban ayudarse en lo que fuera, afirmando que la única que manda ahí es la productora y nadie más: "No, no, para eso hay una productora, a ver, Andrea es la que manda, la que decide, sí hay conductores que tienen años, pero al final es una empresa. Y Galilea claro que tiene un peso, la carrera, se lo ha ganado, todos se lo han ganado, uno no puede decir que no".

