Denisse de Kalafe arremete contra 'novio' de Dulce por exhibir a Romina; pide lo ignoren

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Denisse de Kalafe, recientemente ha brindado una entrevista a varios medios de comunicación, en donde defendió a Romina Mircoli, recalcando que ella siempre llevará en su corazón a Dulce y deben de respetar su legado, por lo que arremetió contra Francisco Cantú, el presunto novio de la difunta cantante, pidiendo lo ignoren, después de exhibir maltratos.

La única hija de la intérprete de Tu Muñeca, desde que confirmó el deceso de la mujer que le dio la vida, ha abarcado titulares, pero no por su dolor, sino porque de inmediato comenzó a decirse que la maltrataba y tenían una pésima relación madre e hija. Incluso se filtraron audios de la hija de la artista en el que se expresa de ella como una "pend...", "hipócrita" y "enfermita", además de quejarse de que tuviera un romance con el cantante de rancheras, al cual acusó de tener VIH/Sida.

Dicho cantante es Francisco Cantú, quien, al igual que Ofelia Cano, ha asegurado que también tiene mucho conocimiento de todo lo que Romina le hacía a su madre. Por este motivo, la presa le ha cuestionado a Kalafe que piensa de todo esto que vive Mircoli, a lo que simplemente señaló que ella necesita a las verdaderas amigas y la prensa dejar en paz a aquellos que sufren un duelo: "La prensa ya se tranquilizó, ya escuchó a sus corazones y pienso que son momentos que debemos dejar en paz a todos aquellos que sufren".

Con respecto a que el intérprete de Piernas Quebradas ha dado entrevistas en exclusiva, esta declaró que lo mejor que se puede hacer es simplemente ignorarlo y no darle una importancia que realmente no merece, porque la prensa tiene ese poder de frenar lo que no debe: "No les hagan caso, no les den importancia, ustedes son los que le dan importancia, o le quitan importancia , ustedes son los que nos llevan y le dan presencia":

Con respecto a que habló mal de Dulce, la intérprete de Señora, Señora, afirma que es mentida: "No ha hablado mal de su mamá, tu dime cual hijo no hemos peleado con nuestra mamá, no hay hijo que no pelee con su mamá". Incluso afirmó que esas afirmaciones son baratas: "Todo esto es muy barato y no debemos dar seguimiento a esto, sino debemos dar seguimiento a su legado", destacando que las personas que hacen esto no son verdaderos amigos de Dulce y lo que ellos están diciendo lo recibirán de regreso.

