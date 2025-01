Horóscopos Mhoni Vidente HOY sábado 18 de enero 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Quieres saber qué te deparan los astros en este sábado 18 de enero de 2025? Mhoni Vidente, famosa astróloga y tarotista, comparte sus predicciones para todos los signos del zodiacal en asuntos de amor, salud, trabajo y fortuna. En los horóscopos de hoy encontrarás los mensajes clave para guiar tu jornada. No te pierdas los consejos astrológicos que podrían marcar la diferencia en tus decisiones. ¡Sigue leyendo el horóscopo de Mhoni Vidente!

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY sábado 18 de enero de 2025: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más

Aries

En el horóscopo de hoy, los astros señalan que debes tener mucho cuidado con lo que compartes a tus conocidos, pues ellos no son tus amigos del todo. La discreción será tu amiga.

Tauro

Mhoni Vidente señala que tendrás una jornada muy productiva, con gente especial que te ayudará a ser feliz a alcanzar tu máximo y evolucionar. La paciencia será tu aliada.

Géminis

Tienes que ser más caritativo con tus cercanos, en especial sí tú estás en una jornada jubilosa, porque no sabes cuándo se pueden revertir los papeles, querido Géminis.

Cáncer

No te eches flores por hacer lo mínimo que debe hacer una persona decente, eso se ve muy mal. Sí tienes cualidades, pero no puedes esperar que la gente te reconozca todo.

Leo

Quizá debes analizar porqué te duele tanto que los demás cometan errores; no es su culpa equivocarse, eso es algo humano. Ten más paciencia esta jornada.

Virgo

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente nueva; quedarse en una vieja relación nunca es opción. Tendrá que tomar una decisión económica clave.

Libra

Demuestre lo que vale a sus jefes: sea honesto y reconozca sus errores; no tiene nada de malo equivocarse. Necesita ponerse en forma y hacer más ejercicio.

Escorpio

Si hay personas que le hacen daño o le incomodan demasiado, ponga distancia. Buen día para resolver problemas financieros delicados; la suerte está de su lado.

Sagitario

Vuélquese en nuevos proyectos del trabajo, querido Sagitario y verá que tendrá éxito. La alegría dominará su carácter y marcará un nuevo ritmo de vida.

Capricornio

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos de familia, pero marchará a la perfección en esta jornada. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero.

Acuario

No vaya de un trabajo a otro con miedo, porque eso no le traerá buen karma en esta jornada. No olvide el cuidado de sus pies; use más crema.

Piscis

El amor le sonríe, déjese querer por una persona nueva que ha llegado a su vida. Su esfuerzo le reporta unos ingresos extras. Trate de beber más agua.

Fuente: Tribuna