Mayela Laguna es brutalmente golpeada en Acapulco; su hijo vio todo: "Pidió auxilio"

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Si bien, la dinastía Pinal es una de las más controvertidas de la industria de la farándula, la realidad es que algunos miembros de la misma son aún más polémicos que otros. Tal es el caso de Luis Enrique Guzmán y de Mayela Laguna (quien perteneció un tiempo al mencionado clan, de manera política). Como algunos recordarán, ambos eran un matrimonio que solía mostrarse feliz ante las cámaras.

La pareja habría comenzado a mostrar indicios de problemas, cuando se filtró un audio en el que Mayela presumía que había logrado el hurto del siglo, luego de que tanto ella como su marido se metieron a robar la casa de Doña Silvia Pinal. Luego de este escándalo, la pareja se separó; sin embargo, las controversias no terminaron ahí, ya que, apenas unos meses después Luis Enrique Guzmán destapó, a través de un comunicado, que su hijo, Apolo ‘N’, en realidad no era suyo.

Mayela Laguna habla revela que fue atacada en Acapulco

Créditos: Internet

Cuando parecía que todo el escándalo había terminado con el triunfo de Luis Enrique Guzmán en los tribunales, una nueva polémica cae sobre Laguna. Según reportes, durante la jornada del pasado viernes 17 de enero se registró una agresión en contra de Mayela, cuando caminaba con su hijo en las calles de Acapulco, en el estado de Guerrero. Según lo indicado por la exnuera de Silvia Pinal, una mujer desconocida se lanzó en su contra y la agredió sin ninguna justificación.

Max Lumbia contó en su canal de YouTube que la agresión fue tan fuerte, que se cree que la fémina tenía la intención de arrebatarle la vida a Mayela. El comunicador también expresó que el infante presenció todo, por lo que, como pudo, gritó por ayuda para salvar a su mamá: “El niño empezó a gritar, empezó de alguna manera a pedir auxilio para ayudar a su madre con apenas cinco años (…) esta malnacida que lo golpeó, no solamente la golpeaba sino también le decía al niño una palabra que empieza con ‘B’ y termina con ‘O’ (bastardo)”, informó el presentador.

Mayela laguna brindó una entrevista para Max Lumbia y narró que el ataque le dejó severas heridas: “Tengo el cuello morado, el dedo fracturado, una costilla chin… la boca… un diente lo tengo flojo, abajo del ojo lo tengo un poco morado; me agarró contra el pavimento”, contó la mujer. Laguna indicó que está pensando en proceder, aunque no aclaró si lo haría legalmente: “Justo ya sé dónde vive la señora, la voy a exponer. Ahorita no puedo hablar”, concluyó la agraviada.

Fuentes: Tribuna