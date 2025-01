Por primera vez, Justin Baldoni rompe el silencio sobre las acusaciones de Blake Lively

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En medio del drama legal que lo enfrenta con Blake Lively, Justin Baldoni, actor y director de It Ends With Us, ha optado por mantener una postura positiva. A un mes de las acusaciones de acoso sexual y una presunta campaña de desprestigio en redes sociales realizadas por la coprotagonista de la película, Baldoni finalmente habló ante la cámara sobre cómo ha manejado esta complicada etapa de su vida.

Baldoni, de 40 años, fue captado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles junto a su esposa, Emily Baldoni, y sus hijos Maiya, de 9 años, y Maxwell, de 7, durante ese encuentro dijo lo siguiente al medio Page Six: “Estamos agradecidos de estar con la familia. Tenemos amigos, familiares y fe increíbles".

Luciendo relajado con una sudadera negra y una gorra de los Yankees, Baldoni mostró una actitud optimista durante esta primera aparición pública tras las acusaciones y la posterior demanda presentada por Lively en el Departamento de Derechos Civiles de California y en un tribunal federal de Nueva York.

Para quien no lo sepa, Blake Lively, coprotagonista de It Ends With Us, presentó una denuncia contra Baldoni en agosto de 2024, alegando acoso sexual, angustia emocional, y la pérdida de salarios, además de acusarlo de una supuesta campaña de desprestigio. Esto derivó en la ruptura de su relación laboral y en el despido de Baldoni de su agencia de talentos.

En respuesta, Baldoni negó categóricamente las acusaciones a través de su abogado, Bryan Freedman, calificándolas como "falsas y vergonzosas". Posteriormente, Baldoni presentó una demanda de 250 millones de dólares contra The New York Times por supuesta cobertura difamatoria y una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane.

Es otro capítulo en el libro de jugadas del abusador”, respondieron los abogados de Lively tras la contrademanda, reafirmando su postura sobre las acusaciones.

El conflicto entre Baldoni y Lively aparentemente comenzó durante el estreno de It Ends With Us, basado en el best-seller de Colleen Hoover. Según Baldoni, Lively intentó prohibirle la entrada al evento, permitiéndole asistir bajo condiciones que él describió como “humillantes”.

El actor compartió imágenes en los documentos judiciales que muestran a él y su familia en un sótano sin ventanas donde presuntamente lo retuvieron mientras Lively llegaba al lugar.

Mientras Baldoni ha recibido críticas por parte de los abogados de Lively y algunos coprotagonistas como Jenny Slate y Brandon Sklenar han salido en defensa de la actriz, él continúa recibiendo apoyo de su círculo cercano y ha optado por enfocarse en su familia.

La disputa legal entre ambos actores continúa desarrollándose, prometiendo más capítulos en este conflicto mediático que no solo ha impactado a los involucrados, sino también a la percepción del público sobre la producción de It Ends With Us.

Con múltiples demandas en curso, el enfrentamiento entre Baldoni y Lively podría prolongarse, revelando nuevos detalles en el camino. Mientras tanto, Baldoni se mantiene firme en su postura de negación y busca apoyo en sus seres queridos, priorizando su bienestar emocional en medio del torbellino mediático.

Fuente: Tribuna