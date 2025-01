Se rindió: Tras reaparecer irreconocible, villana de Televisa hace dura confesión a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida villana de Televisa y cantante, Alejandra Ávalos, tras haber reaparecido irreconocible a los foros de la empresa tras muerte de José José, recientemente ha brindado una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, con el cual se ha sincerado, destacando que se rindió con la idea de recuperar su figura y aceptar sus kilos de más, por lo que hizo una dura confesión sobre este tema.

Ávalos desde hace más de 30 años ha brillado en el mundo del espectáculo, especialmente con sus villanías en los melodramas, Tal Como Somos y Tiempo de Amar. Al también ser cantante, por una temporada se mantuvo alejada de los foros de grabaciones, hasta que hace un par de años volvió. En su regreso, muchos quedaron completamente impactados con su gran cambio físico, ya que lucía varios kilitos demás.

Ahora, después de tantos años enfrentando críticas por su peso, en una reciente entrevista para el matutino producido por Andrea Rodríguez, declaró que ella sí ha intentado bajar de peso, pero por temas hormonales le ha resultado muy complicado, y por ende, ha tomado la decisión de no 'matarse' más con sus intentos y simplemente seguirá con su vida sana" y desde ese momento se retiraba de las presiones para verse más delgada.

Sí es hormonal. No (no es por la tiroides) porque hace mucho tiempo no tengo matriz ni ovarios, no hay esas, pues no tengo progesterona, no tengo estrógeno, ni testosterona, que tenemos que tener poquita, pero tenemos que tener. Entonces todo eso, aunque se aplique de manera bioidéntica en tu cuerpo sí hay estragos, subes de peso, te hace estragos en tu vida", expresó Ávalos.

Finalmente, declaró que ese tratamiento que ella tiene es de por vida, por lo cual toda su vida va a verse en esos aprietos de perder peso, por lo que simplemente se enfocara en estar completamente sana, alimentándose bien y como debe, checando todo en su ser para confirmar que no haya problemas graves: "Yo estoy en tratamiento, y yo el tratamiento no lo puedo dejar, yo voy a estar en tratamiento toda mi vida y hago mis esfuerzos en alimentación y me checo de una a una, las cosillas que ahí me van fallando todo".

Con respecto a su pleito con Laura Flores, a la cual acusó de haber hecho que la despidieran y vetaran de Televisa por muchos años, con ella justo a su lado, declaró que lo vivido con ella y Erika Buenfil era un tema que ya estaba superado y en el pasado, siguiendo su destino: "Dejamos atrás, o yo en mi caso, las experiencias que en algún momento, de chavilla pude haber vivido, hemos dejado ahí atrás el pasado y adelante". Alejandra abrirá el concierto de Laura en su regreso a la música.

