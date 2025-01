Televisa lo vetó por 'borracho': Pablo Montero llega a 'Ventaneando' y habla de sus adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y cantante Pablo Montero de nueva cuenta está enfrentando fuertes acusaciones en cuanto al tema de sus adicciones, ya que en los últimos días hubo nuevas especulaciones sobre su recaída en el alcohol. Como se recordará, hace un par de años el originario de Coahuila enfrentó un difícil momento ya que lo acusaban de llegar 'borracho' a las grabaciones de El último rey: el hijo del Pueblo en Televisa.

Luego de que el productor Juan Osorio confesara que nunca más le daría trabajo a Pablo, este decidió hacer un cambio en su vida. Sin embargo, en días pasados el vocalista del grupo Calo, Claudio Yarto, le recomendó públicamente volver a implantarse el chip para no padecer dicha enfermedad. Pero en una entrevista con el programa Ventaneando, ahora el cantante mexicano desmintió tener problemas con la bebida.

Montero declaró que ha tenido diversos compromisos profesionales y además es un padre presente con sus hijas, por lo cual no tiene tiempo para el alcohol: "No he tenido comunicación con él desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que, no sé qué haya comentado, pero si no tienes comunicación con una persona, pues yo, a mí, yo siempre me reservo mucho el hablar de otras personas, y menos si no sé dónde están", expresó Montero.

Yo estoy en una edad donde estoy muy enfocado en mi trabajo, tengo muchas responsabilidades como para estar pensando en otras cosas, estoy bien, gracias a Dios, y pues a darle para adelante", añadió.

Finalmente, Pablo aclaró que, tras cumplir algunos compromisos en Venezuela, llegó a su casa para convivir con sus seres queridos, además de estar al pendiente de toda su familia. "Llegué a descansar con mis hijas, tuve nada más ayer y hoy, descansando con mis hijas, las llevé al colegio en la mañana, las disfruto mucho, y voy a Los Ángeles con Pablito, con Danielito cuando viene para acá, él se está todas las Navidades acá, y mi mamá también es muy importante, siempre me voy una semana a quedarme con ella", destacó.

Hace algunos años, Montero se sometió a un implante de naltrexona para dejar de beber alcohol, manifestando que de esta forma reducía su deseo de ingerir sustancias etílicas y el efecto placentero que produce. Conjuntamente, el cantante explicó que se sometió a este tratamiento ambulatorio por sus hijas, su salud, su familia y su carrera, destacando que deseaba ser un ejemplo para las menores y no causarle más mortificaciones a su madre.

