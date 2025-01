Tiene demencia y no habla: Bruce Willis reaparece en zona de incendios al lado de bomberos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Después de ser diagnosticado con demencia frontotemporal y haber perdido el habla, el reconocido actor de acción, Bruce Willis, ha dejado completamente en shock a millones, al reaparecer en zona de incendios en California, mientras que esta al lado de bomberos y policías, estrechando sus manos. La esposa del actor, Emma Heiming, hace emotiva confesión del porqué se encuentra ahí.

El estado de California se encuentra en su totalidad bajo alarma por los terribles incendios forestales que se siguen expandiendo por todos lados, consumiendo vida silvestre, hogares, comercios y hasta a cobrado la vida de más de una docena de personas. Y de manera sorpresiva, el reconocido actor de Duro de Matar apareció en las calles de Los Ángeles al lado de oficiales de Policía y Bomberos que buscan salvaguardar a los ciudadanos.

Lo impactante de dicha aparición, es que Willis tiene varios años alejado de la vida pública, debido a que desgraciadamente, el actor conocido por sus personajes en Sexto Sentido y Glass, fue diagnosticado con Afasia, una enfermedad neurodegenerativa que le ha quitado la habilidad de hablar, además de que también tiene demencia frontotemporal, por lo que va perdiendo su memoria y más habilidades cognitivas.

Bruce con su familia.Instagram @emmahemingwillis

Su esposa, hijas e incluso su exesposa, Demi Moore, han descrito la lucha del actor como un proceso doloroso, complicado, que no le desean a nadie, pero destacan la fortaleza de todas como familia y de él, para hacer de esto algo más ameno y ayudarlo con una gran calidad de vida. Ahora, debido a toda la tragedia que embarga a la comunidad de California, se ha demostrado que la estrella de Hollywood está al tanto de todo lo que pasa y entiende lo lamentable de la situación.

Es por ello que Emma, ha declarado junto al video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que se puede ver a Willis con una gran sonrisa, estrechando la mano de oficiales y bomberos que estaban por esa zona, que su esposo no pudo evitar acercarse a ellos para a modo de agradecimiento por todo su esfuerzo, estrechar su mano y regalarles esa sonrisa al no poder decirles un gracias con palabras: "Al detectar un primer respondedor, Bruce nunca perdió la oportunidad de mostrar su gratitud con un apretón de manos sincero y un "gracias por su servicio. Ayer no fue diferente".

"Él realmente es un humano increíble, nada puede quitárselo", "¡Se ve maravilloso! Me encanta verlo sonreír, Una de las almas más importantes de la vida, genuinamente hermosas" y "Estoy tan contenta de que todavía tenga esa sonrisa en su cara, y creo que eres una gran parte de eso", expresaron internautas.

Bruce aparece en California saludando a oficiales. Instagram @emmahemingwillis

Fuente: Tribuna del Yaqui