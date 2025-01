Tristeza en 'Hoy': María Sorté sufre devastadora muerte y llena de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, María Sorté, quien el pasado 2024 regresó a las novelas de Televisa con el melodrama Las hijas de la señora García, dejó conmovidos a miles de televidentes debido a que sufrió una devastadora muerte y sorprendió con su mensaje de despedida. En entrevista con el programa Hoy, la artista mexicana se pronunció ante la inesperada partida de su colega, la cantante Dulce.

La madre de Omar García Harfuch, quien es el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, platicó en exclusiva con el reportero Ricardo Escobar sobre la gran aceptación que ha tenido su novela, producida por José Alberto 'El Güero' Castro: "Es un éxito de todos, del productor, la historia es maravillosa, la dirección, y también el cuadro de actores maravilloso", expresó Sorté.

Por otro lado, la actriz de novelas como De frente al sol confesó que no tiene planeado volver a la música, pese a que en el pasado tuvo mucho éxito como cantante: "Eso cuando ya se deja, ya... es padre cuando en TikTok o en alguna de las plataformas suben canciones digo 'ay, qué bonito'". Y cuando se le preguntó sobre qué le faltaba hacer en su carrera, María dijo: "Nada bendito sea Dios, la gracia que Dios me ha dado para que la gente esté conmigo, con lo que hago".

Entrando a temas emotivos, Ricardo le recordó a la intérprete que hace unos días su fallecido amigo, Juan Gabriel, habría cumplido 75 años de vida. María, quien tuvo una gran amistad con 'El Divo, expresó: "Yo lo recuerdo muchísimo, un gran hombre, ser humano extraordinario, yo creo que cuando una persona se quiere tanto y ha dejado una huella tan grande en nuestros corazones, pues no quisieras que se vaya".

María Sorté fue gran amiga de Juan Gabriel

Y luego de que semanas atrás Sorté se llevara una gran tristeza por la muerte de doña Silvia Pinal, ahora habló sobre la repentina partida de Dulce. La estrella de la pantalla chica compartió que ella creyó que esta noticia era una broma: "Se nos fue Dulce, fue para mí así como un shock... de hecho cuando me hablaron en la mañana le dije a Jorge y él había estado con ella en Vencer la culpa y me dice 'acaba de morir Dulce' y le dije 'no me hagas este tipo de bromas'".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy