"Va en decadencia": En 'Ventaneando', Apio Quijano se burla del pésimo canto de Lolita Cortés

Ciudad de México.- El año pasado se volvieron virales unos comentarios que hizo Lolita Cortés en contra del grupo Kabah y uno de los más ofendidos con la situación fue Apio Quijano, quien ahora aprovechó una controversia de la cantante para burlarse de ella. Resulta que en redes sociales circula un video donde la exjueza del reality La Academia aparece interpretando el tema Tu falta de querer de Mon Laferte y desafina en varias ocasiones.

Debido a que en una generación del proyecto de TV Azteca Cortés señaló que los cantantes de Kabah no tenían talento vocal, excepto María José, ahora el hermano de Federica Quijano se sumó a las críticas que los internautas han hecho sobre el desempeño de Cortés en el clip viral. En entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, Apio aseguró que Lola está recibiendo una cucharada de su propio chocolate:

Es un recordatorio para cuidar bien nuestras palabras. Porque hoy nuestras palabras nos pueden dar poder, pero el día de mañana pueden ser nuestro veneno. Y creo que hay que tener muy consciente todo lo que decimos".

Asimismo, el exjuez del reality Este es mi estilo lamentó que Lolita haya aprovechado su fama para criticar a otros artistas: "Y bueno, la señora Lola Cortés ha tenido muchas veces la palabra y el poder de la palabra. No para cuidar y respetar el trabajo de todos los artistas que nos hemos dedicado a la música por tantos años, sino a demeritarlo. Y creo que ahora estamos viendo su caída libre", añadió.

Y en alusión a las palabras que Lola empleó en aquella ocasión que criticó a Kabah, Quijano subrayó: "Pues bueno, que dice que Kabah, la verdad es que no cantaba y que no teníamos como un reconocimiento como tal, que no éramos como realmente artistas. Pues es una pena y es una tristeza porque realmente veo un video superdecadente y cuando vemos decadencia, pues pega, pesa”.

De la misma manera, Apio indicó que no sería tan crítico con Cortés, de no haber sido juzgado por ella en el pasado. "Yo la hubiera defendido en otro lugar si no hubiera sido que ella me haya atacado anteriormente y se haya burlado o haya demeritado mi trabajo. Y sobre todo cuando ella ha presumido tanto de su trabajo vocal cuando aquí claramente en este video no lo tiene", afirmó el intérprete de canciones como La Calle de las Sirenas.

Y antes de culminar la charla, Apio fue contundente sobre lo que piensa de la actriz y cantante en cuanto a su interpretación del éxito de Mon Laferte. "Híjole, hizo trisas esa canción, entonces la destruyó terriblemente. Uno escribe sus éxitos, pero también sus fracasos, ¿no? Y pues veamos qué es lo que le depara a ella, sobre todo por esa soberbia con la que se ha manejado", finalizó.

