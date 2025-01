Van que vuelan: Romina Marcos revela que ya desea ser madre al lado de su novia, Laura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Romina Marcos, recientemente ha dejado a más de uno sorprendido, debido a que en una entrevista para Imagen TV, dejó en claro que ahora va que vuela en su relación sentimental, pues se siente muy emocionada y llena de ilusiones, incluso confesó que desea ser madre al lado de su novia, la famosa influencer y doctora, Laura Salazar, con la que tiene un par de semanas.

La hija de Niurka Marcos hace un par de semanas confesó que hasta sus ahora 29 años de edad ha descubierto que es lesbiana, y que está aprendiendo a soltar cosas que quiere y no quiere en su vida, como el seguir el plan que tenían sus padres para ella, destacando que sabe que elija el camino que elija, ellos van a apoyarla: "Ahora que soy lesbiana, tal vez esos planes cambiaron, pero ellos están orgullosos de mí".

Y ahora, en entrevista para De Primera Mano, ha confesado que por primera vez en su vida, ve la posibilidad de tener un hijo, afirmando que con Laura le está diciendo que sí a todo lo que antes decía que no, pues ella jamás se había visto formando una familia, hasta ahora: "Siempre había dicho que no, pero con Laura estoy diciendo que sí a todo lo que antes decía que no. Ella quiere saber qué se siente, qué pasa con su cuerpo. Lo hemos platicado y si en el futuro sentimos que es el momento, lo haremos".

Romina con Laura. Instagram @romimarcos

La exparticipante de Los 50, destacó que ya habló con Laura sobre tener hijos, pero afirmó que esto sería algo con lo que tomarían acción hasta que su relación se formalice más y tengan algo mucho más estable, como el que ya vivan juntas y por supuesto, en sus tiempos y económicamente: "Sería cuando la relación esté mucho más avanzada, cuando tengamos una casa y la estabilidad que las dos queremos. Tenemos muchos sueños que cumplir juntas antes de dar ese paso".

Finalmente, declaró que no le urge convertirse en madre en estos momentos, que está abierta a la posibilidad, señalando que posiblemente la embarazada sea Salazar, pues ella ha llegado a pensar que es estéril, y además a la influencer le da curiosidad que se sentirá estar embarazada: "He llegado a pensar que tal vez quien se embarace sea Laura, porque siento que soy estéril. Muchas veces pude quedar embarazada y no ocurrió. Siempre me cuidé, pero cuando mis parejas eran formales, no me preocupaba tanto y nunca pasó".

No tengo esa necesidad maternal de cuidar o ser mamá. Mi propósito en la vida es otro, quiero ayudar desde otros lugares", concluyó.

