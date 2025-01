VIDEO: En plena entrevista, Jesús Ochoa golpea a joven actor y se va furioso por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y productor, Jesús Ochoa, una vez más ha causado revuelo, debido a que acaba de sorprender en plena entrevista con varios medios de comunicación, al ser captado en video mientras que golpea a joven actor, quien decide ponerse de pie y se va furioso por este importante motivo. Afirman que la pregunta de uno de los reporteros lo ofendió.

Al formar parte de la divertida comedia de teatro Yo Miento, Tú Mientes, Todos Mentimos, Ochoa estaba en el teatro afinando los últimos detalles de los ensayos cuando aceptó brindar una entrevista a la prensa que estaba presente en ese momento, por lo que se acercaron para hablar meramente de la obra, como el que pensaba de su elenco y de lo que estaban creando como uno de los actores más reconocidos de la industria.

El actor de melodramas como Pueblo Chico, Infierno Grande, declaró que estaba muy contento de poder formar parte de dicho elenco y señaló que estaba más feliz de poder comenzar el año arrancando carcajadas, a lo que su colega de la obra y que también estaba presente en la entrevista, Rodrigo Brand, fingió que soltaba una carcajada divertida por lo dicho por Jesús, quien lo vio de inmediato con el ceño fruncido.

Jesús y el lenco de Yo Miento, Tú Mientes, Todos Mentimos. Internet

Ante los segundos de silencio, otra de las actrices de la puesta en escena, Cecilia Galliano, declaró que Bran solamente se quería hacer el chistoso, así que Ocho le respondió dándole simplemente un zape en la nuca de su colega, a lo que este le dijo que no fuera "cab...", pero sin dejar de sonreír, por lo que parecía que no había problema, hasta que de la nada se levantó y se retiró de la entrevista para los medios de comunicación.

Aunque en cámara no se vio el momento y se captó solo cuando ya se había ido, el reportero Alan Saldaña recalcó que se fue molesto por el cuestionamiento que hizo Gabo Cuevas a Ochoa, pues señaló que Jesús era un maestro, una figura importante de la actuación, y que era lo que podía sentir de trabajar con un novato como él, refiriéndose a Rodrigo, quien aunque no tiene tantos años como Ochoa en el medio, ya tiene varias producciones. Hasta el momento no ha salido nadie a aclarar nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui